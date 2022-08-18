Артём Дзюба стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор"

Соглашение с новой командой рассчитано на один сезон, с возможностью продления ещё на год. По данным СМИ, зарплата Дзюбы составит 1,5 миллиона евро в год.

Напомним, в начале лета форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. Всего в составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.