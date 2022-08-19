Футбольное ми-ми-ми: Игроки "Урала" снялись в фотосессии с бездомными собаками и кошками

Само мероприятие было приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 20 августа. От "Урала" в фотосессии поучаствовали Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эмерсон. На руках у них оказались бездомные собаки и кошки.