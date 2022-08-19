Футбольное ми-ми-ми: Игроки "Урала" снялись в фотосессии с бездомными собаками и кошками
Футболисты "Урала" поучаствовали в милой фотосессии с домашними животными
Обложка © Telegram / ФК "Урал"
Игроки футбольного клуба "Урал" приняли участие в милой фотосессии, героями которой стали бездомные животные.
Само мероприятие было приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 20 августа. От "Урала" в фотосессии поучаствовали Эрик Бикфалви, Илья Помазун, Александр Юшин и Эмерсон. На руках у них оказались бездомные собаки и кошки.
Продолжится акция 20 августа, когда "Урал" встретится с "Пари НН" в рамках шестого тура РПЛ. Перед началом встречи все болельщики смогут оставить корм для бездомных животных в специальных контейнерах возле арены уральцев.