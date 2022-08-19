Анчелотти подтвердил, что полузащитник Каземиро уходит в "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подтвердил информацию о том, что бразильский полузащитник Каземиро в ближайшее время перейдёт в "Манчестер Юнайтед".
"Я разговаривал с Каземиро. Он хочет получить новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он решил покинуть "Реал", — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.
По данным СМИ, Каземиро близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" и уже согласовал условия личного контракта с "манкунианцами". За переход МЮ заплатит 60 миллионов евро, плюс 10 миллионов в виде различных бонусов.
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