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19 августа, 18:01

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Факелом" в 6-м туре РПЛ

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с воронежским "Факелом" в стартовом матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Основные события матча уместились буквально в пару минут в середине второго тайма. Сначала самарцы вышли вперёд усилиями Глушенкова, однако через пару минут "Факел" ответил голом Максима Максимова. Больше поразить ворота друг друга соперники не сумели.

После шести матчей в активе "Крыльев" шесть очков и промежуточное десятое место в турнирной таблице. "Факел" же набрал четыре балла и идёт на двенадцатой позиции.

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ФК "Крылья Советов"

Шамиль Гаджиев

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