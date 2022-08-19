"Крылья Советов" сыграли вничью с "Факелом" в 6-м туре РПЛ
Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с воронежским "Факелом" в стартовом матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Основные события матча уместились буквально в пару минут в середине второго тайма. Сначала самарцы вышли вперёд усилиями Глушенкова, однако через пару минут "Факел" ответил голом Максима Максимова. Больше поразить ворота друг друга соперники не сумели.
После шести матчей в активе "Крыльев" шесть очков и промежуточное десятое место в турнирной таблице. "Факел" же набрал четыре балла и идёт на двенадцатой позиции.
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ФК "Крылья Советов"