"Крылья Советов" сыграли вничью с "Факелом" в 6-м туре РПЛ

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с воронежским "Факелом" в стартовом матче шестого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Основные события матча уместились буквально в пару минут в середине второго тайма. Сначала самарцы вышли вперёд усилиями Глушенкова, однако через пару минут "Факел" ответил голом Максима Максимова. Больше поразить ворота друг друга соперники не сумели.