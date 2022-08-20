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20 августа, 09:52

"Обещаю быть лучшим папой": Российский вратарь Игорь Шестёркин стал отцом

Лучший вратарь НХЛ Игорь Шестёркин стал папой

Лучший вратарь НХЛ последнего сезона, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" стал отцом, о чём рассказал в своих соцсетях.

"Дорогая, спасибо за сына. Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле, я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой", написал Шестёркин.

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Добавим, что ребёнок у Шестёркина и Анны Бутусовой родился 17 августа. Его назвали Тимофей.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shesterkinigor

Шамиль Гаджиев

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