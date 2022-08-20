"Обещаю быть лучшим папой": Российский вратарь Игорь Шестёркин стал отцом
Лучший вратарь НХЛ Игорь Шестёркин стал папой
Лучший вратарь НХЛ последнего сезона, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" стал отцом, о чём рассказал в своих соцсетях.
"Дорогая, спасибо за сына. Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле, я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой", — написал Шестёркин.
Добавим, что ребёнок у Шестёркина и Анны Бутусовой родился 17 августа. Его назвали Тимофей.
Обложка ©
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shesterkinigor