"Обещаю быть лучшим папой": Российский вратарь Игорь Шестёркин стал отцом

Лучший вратарь НХЛ последнего сезона, голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" стал отцом, о чём рассказал в своих соцсетях.

"Дорогая, спасибо за сына. Ты сделала меня самым счастливым человеком на земле, я тебя очень люблю и обещаю быть лучшим папой", — написал Шестёркин.