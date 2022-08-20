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20 августа, 13:04

Глава Минспорта объявил всероссийскую Спартакиаду открытой

Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил открытой всероссийскую Спартакиаду. Церемония проходит в эти минуты в столичном дворце "Мегаспорт".

"Спартакиада — это праздник для спортсменов, тренеров, зрителей. Спортсменам нужна соревновательная практика, участвуют все сильнейшие и наши юные спортсмены. Надо дать возможность спортсменам в отсутствие международного календаря проявить себя", — отметил Матыцин.

Гимнаст Нагорный призвал точечно развивать массовый спорт в России

Гимнаст Нагорный призвал точечно развивать массовый спорт в России

Всероссийская Спартакиада стартовала 10 августа. Соревнования по летним видам спорта продлятся до 2 октября. Большая часть турниров состоится с 20 по 29 августа.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Шамиль Гаджиев
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