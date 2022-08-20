Глава Минспорта объявил всероссийскую Спартакиаду открытой

Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил открытой всероссийскую Спартакиаду. Церемония проходит в эти минуты в столичном дворце "Мегаспорт".

"Спартакиада — это праздник для спортсменов, тренеров, зрителей. Спортсменам нужна соревновательная практика, участвуют все сильнейшие и наши юные спортсмены. Надо дать возможность спортсменам в отсутствие международного календаря проявить себя", — отметил Матыцин.