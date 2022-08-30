Падение зарплат, сокращения, переработки: как готовится к продаже крупнейший продавец электроники в стране Группа "М.Видео-Эльдорадо" выставлена на продажу, а её работники жалуются на условия труда. В оптимизации на людях эксперты видят признаки вероятной сделки. Паны торгуются, а у холопов чубы трещат. 29 августа, 21:40 Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Падение зарплат

Как сообщал телеграм-канал Mash, персонал столичного подразделения группы "М.Видео-Эльдорадо" увольняется из-за низкой зарплаты. Ранее в столице консультанты магазинов получали около 50 тыс. рублей ежемесячно (оклад плюс проценты с продаж), а в праздники их доход переваливал, бывало, и за 100 тыс. Но сейчас ситуация изменилась: оклад снижен до 18–20 тыс., средняя зарплата теперь еле дотягивает до 35 тыс. со всеми надбавками.

Сотрудники магазина бытовой техники и электроники "М.Видео". Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

— Сотрудники, у которых были другие варианты, ушли из магазина. Остальные пашут за троих. Техники меньше не стало, сейчас её везут через Белоруссию и Узбекистан. Ноуты, системники и телевизоры раскупаются очень быстро, весь день на ногах, нагрузка возросла, — описал ситуацию работник магазина сети на юго-западе Москвы.

Меньше стали платить и кладовщикам. Им сократили месячную норму с 180 часов до 164–154 при оплате 172 рубля за 60 минут. Многие из них написали заявления по собственному. Теперь на складах, по словам источников Лайфа, якобы нехватка людей: заказы ищет всего один человек, а не два-три, как раньше.

У кладовщика есть пять минут на сбор заказа. Фото © t.me / Mash

Корпорация опровергает все публичные жалобы персонала.

— Численность сотрудников остаётся на уровне прошлого года, соотношение уволившихся к общей численности почти в полтора раза ниже среднерыночных показателей. Средний доход персонала в Москве — примерно 50 тыс рублей. Доходы могут вырастать вдвое, учитывая фактор сезонности. Есть переменная часть в зависимости от личной результативности конкретного работника, — сообщила пресс-секретарь "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Андреева.

Чтобы проверить её слова, Лайф проанализировал свежие вакансии столичных филиалов сети. Соискателям на позицию менеджера товарной категории предлагают зарплату 20 тыс. рублей. Продавцам-консультантам обещают больше: в тушинском ТЦ "Праздник" — 35 тыс. , в ясеневском ТРЦ "Принц плаза" — 40 тыс .

В регионах, судя по отзывам в Сети, средняя зарплата всегда колебалась на уровне 35 тыс. (это включая премии). Как пошутил менеджер по продажам "М.Видео" из Красноярска, если бы в их коллективе кто-то заработал за месяц сотню, то стал бы легендой.

В июле сотрудница красноярского магазина сети Елена (имя изменено) пожаловалась журналистам, что её, как и многих коллег, принудительно отправляют на неоплачиваемые выходные на четыре-пять дней. И здесь руководство нашло объяснения:

— Мы не проводим сокращений. Нагрузка у сотрудников может меняться в зависимости от сезона, персонального графика и графика конкретного магазина, — ответила пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо".

В то же время экс-работник филиалов в Коми утверждает, что их магазины провели сокращение и расторгли несколько договоров с контрагентами. А на Урале жалуются на нового руководителя свердловских филиалов, который вынуждает подчинённых перерабатывать в два раза.

График работы для "новобранцев". Фото © t.me / Mash

Схему, по которой компании удаётся поддерживать формальное количество сотрудников на прежнем уровне, недавно опубликовали инсайдеры.

— Работнику устанавливается пятидневная 1-часовая рабочая неделя. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени, исходя из оклада на полной ставке 20600 рублей в месяц, — это цитаты из слитого в Сеть образца трудового договора.

Якобы, чтобы скрыть проблемы, начальство "М.Видео-Эльдорадо" стало брать на работу неквалифицированный персонал буквально на час в неделю. Например, школьнику могут установить график 5/2, c 10:00 до 10:12, при зарплате 500 рублей в месяц. Эта смехотворная сумма складывается из полного оклада.

Предстоящая сделка

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

На данный момент группа "М.Видео-Эльдорадо" пока ещё считается активом Саида Гуцериева, сына олигарха Михаила Гуцериева. В этом году должна закрыться сделка по продаже холдинга. В сети насчитывается 1269 магазинов в 375 городах России. Первый квартал 2022 года для корпорации закончился относительно хорошо. Общие продажи выросли почти на треть и составили 177 млрд рублей : выручку сделал ажиотажный спрос на бытовую технику и электронику в конце февраля – начале марта. Средний чек — 12 341 рубль. Клиентов — 19,3 млн человек.

Несмотря на впечатляющие цифры, в компании уверены, что потребительский спрос и покупательская способность неминуемо снизятся. Был намечен и начал реализовываться план действий. Из апрельской речи испанца Энрике Фернандеса, гендиректора "М.Видео-Эльдорадо", можно предположить, что ретейлер сделал ставку на интернет-маркетплейс и низкорисковую модель работы с вендорами без закупки товаров.

— Колеблется спрос, формируется новое ядро брендов. Ведём переговоры с арендодателями по оптимизации аренды и закрытию некоторых неэффективных магазинов. Откажемся от части распределительных центров и сократим на них расходы. Не исключаем сокращения инвестиционной программы, — признался Фернандес.

Меньше чем через неделю он ушёл с должности гендиректора в тень, сохранив за собой кресло в совете директоров и возглавив операционное управление "М.Видео-Эльдорадо".

Экс-гендиректор "М.Видео-Эльдорадо", ныне главный операционист корпорации Энрике Фернандес. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Энрике Фернандес Аиса

54-летний Энрике Фернандес начинал карьеру в немецком холдинге Media Saturn (магазины электроники "Медиа маркт"). Когда в нулевых немцы купили пакет акций "М.Видео", его назначили коммерческим директором в российскую корпорацию, где он трудится до сих пор (свыше 20 лет). Судя по соцсетям, испанец никогда не жил в России, бывая в ней лишь наездами. Судя по базам, недвижимостью в нашей стране не обзавёлся. Его дом и семья в Сарагосе, он фанат футбольного клуба "Реал Мадрид". В столице Испании у него тоже есть бизнес. Он входит в руководство транспортной компании Comunidad de Servicios и торговой Omunidad de Servicios. Интересно, что сотрудники группы "М.Видео-Эльдорадо" называют Фернандеса биг босс.

Новый босс

Новым гендиректором корпорации стал 44-летний Алексей Сухов, директор по корпоративным и правовым отношениям "М.Видео-Эльдорадо". Несмотря на повышение, он продолжит исполнение прежних обязанностей.

Алексей Сухов — выпускник юрфака престижного Российского университета дружбы народов. Сразу по окончании вуза его взяли на работу в "Трансмашхолдинг". Первой его крупной задачей было сопровождение сделки по поглощению Кувшинского завода транспортного оборудования. После того как Сухов возглавил это предприятие, оно было признано банкротом и ликвидировано.

Алексей Сухов — новый биг босс группы "М.Видео-Эльдорадо". Фото © Пресс-служба "М.Видео-Эльдорадо"

С 2008 года Алексей Сухов работает в компаниях олигарха Михаила Гуцериева. Сначала — в группе "Сафмар", потом — в "Русском угле". Дирекцией по корпоративным отношениям "М.Видео-Эльдорадо" он руководит с 2018-го.

Будущий покупатель не назван

Фото © Shutterstock / klevo

34-летний Саид Гуцериев прямо или косвенно контролирует 60,4% уставного капитала "М.Видео-Эльдорадо". 29 апреля он сообщил, что достиг договорённости о продаже своих акций неназванным российским предпринимателям и закроет сделку уже в этом году. Мол, осталось согласовать документацию, получить необходимые одобрения. Гуцериев-младший добавил, что останется в руководстве группы на необходимый для новых инвесторов срок, чтобы сохранить преемственность корпоративных практик.

Но спустя два месяца Саида Гуцериева внесли в Великобритании в санкционный список. Чтобы ограничения не перекинулись на его бизнес, он сразу покинул совет директоров корпорации. А также сообщил о выходе сделки по её продаже на финальную стадию.

Западные санкции больно ударили по Гуцериеву-младшему. У него британское гражданство, а также портфель из семи лондонских зданий стоимостью 160 миллионов фунтов стерлингов.

Активы Саида Гуцериева оцениваются Forbes в $1,3 млрд. Эта цифра основана на доли в нефтяном, угольном, розничном и финансовом бизнесе, большинство которого ранее принадлежало его отцу. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Лайф изучил отчётность "М.Видео-Эльдорадо". С конца июня идёт отчуждение акций у дочерней компании группы — "М.Видео менеджмент". У юрлица было 0,8171% доли, теперь лишь 0,772%. Также в двадцатых числах июля были изъяты все 10,3735% акций у "Веридж инвестментс" — кипрского офшора семьи Гуцериевых — и переданы московской фирме "Эсэфай". Ею, впрочем, тоже владеют Гуцериевы.

— Передача акций от кипрской компании российской может свидетельствовать о подготовке к сделке. Возможно, владелец хочет обезопасить своё право на продажу актива и исключить расчёты в иностранной валюте, — предположил юрист Александр Захаров, партнёр консалтинговой фирмы Paragon Advice Group.

Когда в 2016 году Саид женился, на его свадьбе в Лондоне выступал Стинг. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / wonderful_wedding_world

Тем временнем, источники сообщают, что в группе "М.Видео-Эльдорадо" начали экономить на электричестве. Отныне обязательно выключать свет в пустующих помещениях — иначе пиши объъяснительную. Нельзя оставлять никакую технику, включённой на ночь, в том числе кондиционеры.

"Реформы" коснулись и уборщиков: вместо девяти часов в день они теперь работают четыре.

Почему группа "М.Видео-Эльдорадо" так относится к своему персоналу? 0 Экономит на людях, чтобы больше заработать боссам Виноваты объективные экономические факторы При текущем уровне продаж уже не требуется столько персонала

Авторы Егор Пережогин