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22 августа, 12:12

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном, ранено 15 человек

Как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Антоновского моста в Херсонской области, огонь вёлся из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили ТАСС в местных экстренных службах.

"В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту", уточнил собеседник.

Он добавил, что все пострадавшие — это сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет, отметили в экстренных службах.

Власти Херсона пообещали восстановить разрушенный ВСУ Антоновский мост

Власти Херсона пообещали восстановить разрушенный ВСУ Антоновский мост

Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона. 8 августа украинская сторона вновь обстреляла мост. Под ударом оказалась строительная техника, которая восстанавливала последствия предыдущих ударов ВСУ.

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ТАСС / Стрингер

Татьяна Миссуми

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