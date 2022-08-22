ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном, ранено 15 человек

Как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Антоновского моста в Херсонской области, огонь вёлся из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили ТАСС в местных экстренных службах.

"В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту", — уточнил собеседник.

Он добавил, что все пострадавшие — это сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет, отметили в экстренных службах.