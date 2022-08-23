Космический "Титаник": В NASA не знают, как безопасно затопить МКС без помощи России Американское космическое агентство кинуло клич всей аэрокосмической промышленности США: нужно срочно найти способ свести станцию с орбиты без участия кораблей "Прогресс". 22 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

На официальном сайте системы электронных закупок Правительства США опубликован запрос от NASA под названием "Возможность свода с орбиты Международной космической станции". В тексте говорится, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ждёт от заинтересованных сторон ответа на вопрос о том, как технически обеспечить затопление МКС. Сказано, что это нужно будет сделать с помощью специально разработанного для этого космического корабля и что этот корабль должен будет отправиться на орбиту и пристыковаться к модулю "Гармония" как минимум за год до запланированного затопления.

По опубликованным данным, стоит задача сначала снизиться с текущей высоты (чуть более 400 километров) до 270 километров, и это возможно двумя способами: либо за счёт естественного торможения станции об атмосферу, либо с помощью российских двигателей. Здесь стоит сразу отметить, что сам запрос составлен с целью найти способ обойтись без российского участия. Так вот, далее нужно будет опуститься до 150 километров, а потом дать окончательный импульс, чтобы станция вошла в плотные слои атмосферы и её обгоревшие останки в конце концов упали в заранее рассчитанное безопасное место.

Точка Немо в Тихом океане. Фото © Google Maps

Надо полагать, это будет знаменитая Точка Немо в Тихом океане — там покоится станция "Мир", и вообще это эпичное кладбище космических кораблей. Их там хоронят потому, что это место максимально удалено от берегов, а значит, и от людей. Но, чтобы туда попасть, надо очень точно рассчитать весь процесс затопления станции. И соответственно, чтобы проделать контролируемый и безопасный свод МКС с орбиты, нужен корабль (точнее, даже несколько кораблей) с достаточно мощными двигателями и, что ещё более важно, с достаточным запасом топлива.

Таким образом, поскольку NASA этот запрос опубликовало, то можно считать, что американское космическое агентство вынуждено признать: в распоряжении США на сегодняшний день таких кораблей нет.

А что есть? Есть, к примеру, грузовой корабль Cygnus, и недавно даже в порядке эксперимента он выдал небольшой импульс для коррекции орбиты. То, что двигатели этого корабля намного слабее двигателей российского "Прогресса", для американской стороны ещё полбеды: в конце концов, можно просто дольше держать двигатели включёнными и таким образом получить нужный импульс. Но настоящая проблема в том, что для нужного количества достаточно мощных импульсов у Cygnus слишком мало топлива.

Грузовой космический корабль Cygnus. Фото © Flickr / NASA Johnson

Ещё недавно, а именно в январе 2022 года, план NASA по своду МКС с орбиты целиком и полностью опирался на российские грузовики "Прогресс". Было просчитано, что их понадобится три. А надо сказать, эти корабли уникальны тем, что в их конструкции предусмотрено место для того количества топлива, которое нужно и для регулярной коррекции орбиты станции, и для её предстоящего затопления. Более того, при необходимости "Прогрессы" после пристыковки к МКС можно дозаправить: на станции имеется топливный склад. И ситуация такова, что склад этот "подключён" эксклюзивно к российским кораблям — зарубежный космический транспорт оттуда заправляться не может. И это ещё одна проблема для NASA.

Получается следующее: российская сторона официально заявила, что покидает МКС "после 2024 года". С одной стороны, "после 2024 года" — это понятие довольно-таки растяжимое, а с другой — кто их знает, этих русских: возьмут и уйдут в 2025-м. Если уйдут, но великодушно оставят на орбите свои "Прогрессы", то американцы спасены, а если принципиально откажутся помогать? Тогда альтернатива российским грузовикам — притом полностью готовая к использованию — NASA может понадобиться уже через пару лет.

Трижды побывавший на МКС космонавт Сергей Волков недавно выступил в Институте космических исследований перед студентами "Летней космической школы" и подтвердил, что корабли "Прогресс" — единственная сила, способная удержать 400-тонную космическую станцию на нужной высоте, а когда пробьёт час, проводить её в последний путь.

Космонавт Сергей Волков. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

— Мы с вами не знаем, каким образом будет осуществляться этот выход (выход России из проекта МКС. — Прим. Лайфа). Возможно, мы оставим за собой какие-то обязательства именно в части поддержания станции именно на орбите, на которой сейчас она летает, — предположил он.

Космонавт добавил, что на самом деле все двадцать с лишним лет работы МКС именно российская сторона так или иначе спасает этот международный проект.

— То, что проект МКС существует, это на 100% или даже больше — заслуга нашего участия в этом проекте. Свою систему жизнеобеспечения, которая сейчас эффективно работает, американцы смогли запустить только через 10 лет эксплуатации станции. То есть 10 лет мы, как обычно свойственно нам, что называется, брали на себя повышенную нагрузку, наши системы работали в нещадящем режиме, потому что мы обеспечивали жизнеспособность, качество атмосферы на станции, — рассказал Сергей Волков.

Недавно Илон Маск в ответ на новость о предстоящем уходе России с орбиты счёл нужным бросить: Bon voyage, что в переводе означает "счастливого пути", а если выразиться ещё более точно, то в данном случае: "Скатертью дорога". Это рождает некие предположения, что, может быть, гениальный изобретатель знает, как без российских двигателей спасти Международную космическую станцию от неконтролируемого крушения неизвестно куда. В принципе, у кораблей Crew Dragon в теории может оказаться достаточно топлива для поддержания орбиты и затопления МКС, но только если найдётся способ включать в космосе его систему аварийного спасения. Пока эта система может работать только у Земли в случае аварии ракеты-носителя во время старта.

Фото © Shutterstock Ваши прогнозы о том, с помощью каких кораблей будут затапливать МКС? 0 "Прогресс" Crew Dragon Cygnus Другой совершенно новый корабль

Авторы Адель Романенкова