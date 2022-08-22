Один человек погиб в результате удара ВСУ по району ЗАЭС в Энергодаре

Один мирный житель погиб в результате удара Вооружённых сил Украины по району в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Об очередной атаке сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

"Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского бьют из тяжёлой артиллерии по Энергодару. Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно из американского дальнобойного артиллерийского вооружения, один мирный житель погиб, ещё один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты", — уточнил он в телеграм-канале.