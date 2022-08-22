ФНЛ рассмотрела вопрос о включении клубов Крыма в состав лиги

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в ходе заседания президиума рассмотрела вопрос о включении в состав участников турниров под своей эгидой команд из Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ.

"Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров", — говорится в сообщении.