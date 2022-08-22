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22 августа, 13:29

ФНЛ рассмотрела вопрос о включении клубов Крыма в состав лиги

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в ходе заседания президиума рассмотрела вопрос о включении в состав участников турниров под своей эгидой команд из Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНЛ.

"Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров", — говорится в сообщении.

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Добавим, что ФНЛ проводит в России соревнования первой и второй лиг. Крымские команды выступают в чемпионате полуострова под эгидой Крымского футбольного союза.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
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