Валиева показала новые кадры со съёмок клипа певца Вани Дмитриенко

Отметим, что Валиева снимается в клипе на песню "Сила притяжения" в одной из главных ролей. Судя по всему, за основу сюжета будут взяты романтические отношения между героями. На кадрах, которые публиковались до этого, Дмитриенко дарил Валиевой цветы, однако спортсменка отказалась от подарка.