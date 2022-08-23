Валиева показала новые кадры со съёмок клипа певца Вани Дмитриенко
Фигуристка Камила Валиева в своём телеграм-канале опубликовала новые кадры со съёмок клипа известного певца Вани Дмитриенко.
"Классный съёмочный день. Спасибо всей команде Вани за новый опыт. Жду выхода ролика", — написала фигуристка.
Отметим, что Валиева снимается в клипе на песню "Сила притяжения" в одной из главных ролей. Судя по всему, за основу сюжета будут взяты романтические отношения между героями. На кадрах, которые публиковались до этого, Дмитриенко дарил Валиевой цветы, однако спортсменка отказалась от подарка.
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Telegram / Kamila Valieva