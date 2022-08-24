Культурная альтернатива бизнес-центрам: В онлайн-сервисе аренды городских пространств появилось более 100 новых библиотек Благодаря сервису "Вместе с культурой" легко и с комфортом можно выбрать площадку для проведения творческих встреч, лекций, воркшопов, выставок и даже концертов. 24 августа, 13:54 Обложка © mos.ru

Пользователям онлайн-сервиса аренды городских пространств "Вместе с культурой" теперь доступно для бронирования ещё более 100 новых площадок — библиотек и культурных центров. За полтора года на площадках благодаря новому сервису прошло более 3700 мероприятий.

— Городские библиотеки Москвы — это современные креативные пространства, в которых можно не только насладиться чтением книжных новинок, но и, например, провести бизнес-тренинг, мастер-класс по робототехнике для детей или литературный вечер, который соберёт любителей поэзии и прозы. Сегодня столичные библиотеки и учреждения культуры становятся районными центрами интеллектуального досуга. А благодаря сервису аренды — ещё более открытыми и доступными для жителей всех без исключения районов города, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов.

К сервису присоединились не только учреждения в центре города — в районах Замоскворечье, Хамовники, Таганский, Басманный и Тверской, но и на севере столицы, а также в Зеленограде.

Многофункциональный зал-гостиная Центральной библиотеки № 249. Фото © mos.ru

— В библиотеках ЗелАО проходит множество интересных событий, в том числе лекций и презентаций, дискуссий и мастер-классов. Они охватывают разные сферы жизни и проходят в разных форматах, будь то деловые конференции или творческие вечера. Благодаря сервису "Вместе с культурой" площадки в Зеленограде могут привлекать аудиторию из соседних округов, становясь точками притяжения горожан. Библиотеки ЗелАО входят в топ-10 по популярности среди всех площадок, представленных в каталоге сервиса, — отметил директор Объединения библиотек и культурных центров Зеленограда Роман Дерманский.

Новые площадки и исторические здания

Уникальные исторические помещения Москвы готовы распахнуть двери для организаторов творческих встреч, лекций и мастер-классов. Например, здание библиотеки имени В.А. Жуковского, впервые открывшейся ещё в 1922 году, располагает залом театра и кино, который подойдёт для кинопоказов, образовательных мероприятий или выставок.

Библиотека имени В.А. Жуковского. Фото © mos.ru

Среди новых площадок сервиса — библиотека № 2 имени Ю.В. Трифонова, которая расположена в самом центре Москвы. В уютном помещении можно собрать группу от 12 до 15 человек и провести как мастер-класс, так и научный семинар.

40 человек вмещает площадка в Большом зале библиотеки № 172 Обручевского района. Здесь можно организовать концерт, творческий мастер-класс или бизнес-тренинг. Ещё большим потенциалом для увеличения аудитории располагает библиотека № 198 имени Б.Л. Пастернака, расположенная в Можайском районе. Многофункциональный зал вмещает до 80 человек и оборудован мобильными столами и стульями. Помещение подходит для проведения различных культурно-массовых мероприятий, в том числе театральных постановок и персональных выставок.

Большой зал библиотеки № 172. Фото © mos.ru

Арендовать помещение минимум на час можно в разделе "Услуги" на портале mos.ru. Для этого нужно открыть подраздел "Культура, спорт, отдых", перейти к услуге "Аренда городских пространств" и отправить заявку. После оплаты культурное учреждение рассмотрит её в течение четырёх календарных дней. Необходимая информация придёт и в личный кабинет пользователя на mos.ru, и на электронную почту, а также в пуш-уведомлении. Этот сервис доступен всем достигшим совершеннолетия, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Авторы Альбина Александрова