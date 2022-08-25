Модернизация более 200 столичных поликлиник завершится в 2023 году В программу модернизации столичных поликлиник по новому московскому стандарту входит более 200 зданий — почти половина амбулаторного фонда города. 25 августа, 07:00 Обложка © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Программа комплексной реконструкции столичных поликлиник завершится до конца 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы на церемонии открытия выставки-форума "Мой район", которая представила ключевые направления комплексного благоустройства районов Москвы.

— До конца следующего года в Москве появится 200 новых поликлиник. Все больницы должны быть качественные, поэтому мы вкладываем ресурсы в новое оборудование, реконструкцию и строительство новых корпусов, практически во всех крупнейших стационарах города, — заявил мэр города Сергей Собянин.

В программу обновления столичных поликлиник входит 201 здание — половина амбулаторного фонда столицы. Также к ней относится строительство 32 новых корпусов. Программа модернизации по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, установку новейшего оборудования, удобную навигацию, создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора врачей-специалистов — это терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении дополнительно принимают аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог и инфекционист.

Во время капитального ремонта поликлиники оснащают современной медицинской техникой. В филиалах амбулаторий устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях — аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля за состоянием больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

Согласно новому московскому стандарту поликлиник, рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и создать комфортные условия для ожидания. На каждом этаже для пациентов организуют удобные зоны с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами, а в детских поликлиниках — ещё и специальные игровые зоны. Без внимания не останутся врачи и медицинские сёстры. Для них оборудуют уютные комнаты отдыха.

Власти Москвы напоминают, что в столице работает 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане могут пройти обследования, сдать анализы и получить консультацию без предварительной записи и очередей. Они расположены в парках, у метро и в других удобных местах для посещения. Павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Найти их и изучить полный перечень исследований можно на сайте городского Департамента здравоохранения.

Медицинская помощь москвичам, в чьих амбулаториях идёт ремонт, оказывается в полном объёме в других учреждениях. Жителям необходимо обращать внимание на адрес поликлиники, который указан при записи. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону справочной службы: +7 495 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и в выходные дни с 08:00 до 16:00, а также на mos.ru.

Авторы Альбина Александрова