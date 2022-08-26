В столичную сеть скоропомощных стационарных комплексов будут доставлять на вертолёте Для экстренно госпитализированных будет внедрён принцип триажа, а степень тяжести состояния промаркируют цветом: красная, жёлтая и зелёная. 26 августа, 07:00 Обложка © Shutterstock

В ближайшие годы в столице будет сформирована сеть скоропомощных стационарных комплексов (ССК) с уникальным медицинским оборудованием и вертолётными площадками. Уже в течение первых часов после госпитализации пациенты из любого района Москвы смогут максимально оперативно получить всю необходимую помощь.

— Москва готовится к беспрецедентному запуску новых медицинских мощностей. Это уникальные, не имеющие аналогов в России медицинские объекты для оказания экстренной помощи больным. Три таких комплекса планируется достроить уже в скором времени, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Комплекс при больнице имени В.В. Вересаева уже готов на 75%, при НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского — на 84%, при Боткинской больнице — на 65%, рапортуют власти. После завершения строительных работ в зданиях начнётся подготовка к приёму пациентов: установка высокотехнологичного диагностического оборудования и мебели.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкина.

Аналогичные комплексы строятся на территории городских клинических больниц № 15 имени О.М. Филатова и имени В.М. Буянова. На базе городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова ведётся капитальный ремонт корпуса, в котором расположится шестой скоропомощный стационарный комплекс.

Сеть таких комплексов повысит оперативность и качество оказания медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства.

— В приёмных отделениях мы внедрим принцип "триаж": при поступлении пациентов будут распределять по категориям в зависимости от степени тяжести их состояния: красная, жёлтая и зелёная. Все ССК оснащаются современной высокотехнологичной медтехникой, — рассказал заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай.

Среди современной техники, которую предполагается установить, — многофункциональные аппараты КТ, МРТ, рентген-установки, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование. А для проведения хирургических вмешательств оборудуют разнопрофильные операционные, в том числе гибридные и ангиографические, чтобы в течение первых часов после госпитализации больные могли получить всю необходимую помощь.

Медицинские учреждения для размещения ССК выбраны с учётом доступа больных из любого района Москвы. На территории пяти больниц уже имеются или будут оборудованы вертолётные площадки для санитарного авиатранспорта. Для родственников пациентов создадут все необходимые условия ожидания: комфортные комнаты, кабинеты психологической поддержки, кафе. Для медиков оборудуют уютные комнаты для отдыха и приёма пищи.

Авторы Альбина Александрова