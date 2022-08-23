ВКС России уничтожили в Сирии лагерь террористов

Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

"ВКС России уничтожили лагерь террористов [группировки] "Джебхат ан-нусра", причастных к обстрелам населённых пунктов в районах Хан-Шейхун и Саракиб провинции Идлиб", — сказал он на брифинге.

По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что использование боевиков в Сирии нужно отслеживать и пресекать. Он добавил, что речь идёт как о ближневосточном регионе в целом, так и о территориях за его пределами.