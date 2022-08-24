Почему юань ваш рубль сбережёт 24 августа, 09:30 Обложка © ТАСС / Zuma / Zhengyi Xie

Крупнейшая российская золотодобывающая компания ПАО "Полюс" выпускает на российский рынок облигации на сумму 4,6 млрд юаней (порядка 40 млрд руб.) со ставкой купона 3,80% годовых. Размещение "Полюса" стало вторым после "Русала", который в начале августа разместил на Мосбирже два выпуска бондов общим объёмом четыре миллиарда юаней.

Это отнюдь не первый опыт выпуска российскими заёмщиками юаневых облигаций. Ещё в прошлом десятилетии российские эмитенты достаточно активно размещали свои обязательства в китайской валюте на Гонконгской бирже. Такие бумаги выпустили банки ВТБ, Россельхозбанк, "Русский стандарт", ГПБ и энергетическая компания "Русгидро". Все они уже погашены к настоящему времени. При этом единственным российским эмитентом, разместившим юаневые облигации на рынке материкового Китая (так называемые панда-бонды), стал "Русал": в 2017 году компания привлекла один миллиард юаней под 5,5% на Шанхайской бирже.

Логика выпуска таких продуктов на российский рынок проста. Сейчас на фоне проблем у держателей "токсичных" валютных активов средний доход по вкладам в юанях в 12 московских банках равен 1,5%, а купонный доход по юаневым облигациям — около 4%. При этом облигации — понятный частным инвесторам инструмент, так как имеют фиксированную доходность и срок погашения.

"Русал" стал на поле юаневых облигаций в России первопроходцем. И риск оказался оправданным: ценные бумаги расхватали как горячие пирожки! Спрос превысил предложение в четыре раза, причём четверть выпуска приобрели физлица.

Офис компании "Русал" в Москве. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Но более важно то, что Россия всё больше интересуется китайской валютой.

Дракон готовится к прыжку

Среднедневной объём торгов юанем на Московской бирже за первое полугодие 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,4 раза и составил 45,7 млрд руб. А с начала августа этот показатель составил уже 63 млрд руб., что на 35% больше среднего значения за июль. Характерно, что при таком же сравнении объём торгов долларом снизился на 18%. Другими словами, юань набирает популярность в России, тогда как другие резервные валюты в основном её теряют.

И тут играет роль не только токсичность доллара, евро и прочих традиционных финансовых убежищ. На сегодняшний день юань — единственная надёжная альтернатива другим зарубежным валютам для инвестиций, которая в условиях закрытия западных рынков и усложнения операций в долларах и евро будет крепнуть и набирать большую популярность.

Инфляция в юанях сейчас существенно ниже, чем в долларах, евро или рублях. По итогам июня годовой рост цен в Китае составил 2,5% против 15,9% в России, 9,1% — в США и 8,6% — в Евросоюзе. Китай остаётся "тихой гаванью" в плане инфляции, что является ещё одним фактором привлекательности его валюты для российских инвесторов.

В 2016 году юань был включён в корзину резервных валют МВФ, объём китайских активов на балансе международных центральных банков к концу 2020 года вырос на 170%, до 245 млрд долл. Благодаря наличию значительных валютных запасов и частичных внутренних ограничений на конвертацию Китай может держать курс юаня в относительно узком коридоре. При этом из-за специфики экспортоориентированной экономики Пекин принудительно удерживает курс на низком уровне. Эксперты оценивают недооценённость юаня по паритету покупательной способности в 40%!

Экран с котировками денежных курсов в офисе ОАО "Московская биржа" на улице Воздвиженке. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Но рынок есть рынок, и реальный эффективный курс юаня относительно корзины валют торговых партнёров растёт с 1994 года. Последние инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в контексте стратегии "всеобщего процветания нации" направлены на повышение производительности труда и, как следствие, рост внутреннего потребления. Удачная реализация этих инициатив позволит юаню продолжать плавный рост в долгосрочной перспективе.

Интерес российских инвесторов подстёгивает и перспектива перехода на расчёты в нацвалютах в торговле между Россией и Китаем, что позволяет надеяться на кратный рост рынка. Да и не только в случае с Россией: Китай, как писал Wall Street Journal, ведёт переговоры о переводе расчётов за нефть с Саудовской Аравией в юани.

Ориентиры и интересы

Сегодня всё больше крупных российских компаний задумываются о выпуске облигаций в юанях. Помимо вышеперечисленных аргументов за такое решение играет выгодность облигаций для физических лиц.

Среди наших китов, которые готовятся пройти по проторенному "Полюсом" и "Русалом" пути, в основном российские экспортёры, ориентированные на китайский рынок: "Газпром", "Роснефть", "Норникель", "Распадская" и другие. Да и "Русал", по слухам, не прочь повторить удачный опыт. Для частного инвестора тут главное не опоздать. Глеб Шевеленков, директор долгового рынка Московской биржи, так в своё время прокомментировал появление новых бумаг: "Первое размещение очень важно для рынка, оно задаёт ориентир по ставке привлечения в юанях для всех остальных участников. Надеемся, что в перспективе появление на российском рынке облигаций в юанях заинтересует и иностранных, прежде всего азиатских инвесторов".

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К гадалке не ходи, заинтересует. Но сейчас у россиян есть шанс стать первыми, премиальными покупателями этих крайне перспективных бумаг. Следим за новостями эмитентов.

Авторы Алексей Краузе