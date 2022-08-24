Отзывчивый отличник, спортсмен и металлург: Что известно о норильском душителе из Северной Осетии После допроса в ОМВД Норильска на глазах оперативников свёл счёты с жизнью студент Азамат Чеджемов, сознавшийся в нападениях на женщин и попытках изнасилования. Кто он такой и как жил? 24 августа, 13:16 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории Российской Федерации) / a_chedzhemov/

Следственный отдел по Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников городского ОМВД: под окнами здания полиции обнаружили тело студента Азамата Чеджемова. По данным СК РФ, ознакомившись с процессуальными документами, подследственный попросил консультацию с адвокатом наедине, после чего они вдвоем в сопровождении оперуполномоченного ушли в курилку на шестом этаже. Там Чеджемов без объяснения причин выбил окно.

Слева то самое окно следственного отделения в Норильске. Справа — тело Чеджемова на асфальте. Фото © Mash / Kras © shot_shot

Погибшему недавно исполнилось 23 года.

Чеджемов был задержан по подозрению в нападении в Норильске на двух женщин и попытке изнасилования. По предварительным данным, он не стал отпираться на допросе и дал признательные показания.

— Я был под сильным алкогольным опьянением и напал на первую встречную с целью изнасилования. После этого — сразу на вторую, попавшуюся под руку. В содеянном раскаиваюсь! — бормотал Азамат Чеджемов на допросе за несколько минут до самоубийства. Как выяснилось, всю ночь он выпивал спиртное в местном ночном клубе, а рано утром вышел на охоту.

Допрос Азамата Чеджемова. Видео © Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

История норильского душителя — так его окрестили СМИ — шокировала страну. 20 августа в соцсетях разлетелось видео, где он около восьми утра на улице Металлургов накидывает со спины на 44-летнюю женщину полиэтиленовый пакет, душит её, пока та не перестает сопротивляться, потом тащит, попутно раздевая, в подъезд. Осуществить злодеяние Чеджемову помешали случайные прохожие, которые, заметив происходящее, подняли шум.

Недуавшуюся попытку изнасилования запечатлели камеры видеонаблюдения. Видео © t.me / shot_shot

Буквально полчаса спустя неудачливый насильник сделал ещё одну попытку на улице Нансена. Таким же образом, подкравшись сзади, он набросился на 55-летнюю женщину на соседней улице. К счастью, и здесь обошлось. Её спасли случайные прохожие.

Первая пострадавшая получила черепно-мозговую травму, у неё сотрясение, сейчас она находится в больнице. Вторая жертва физически почти не пострадала, но с ней работают психологи, она теперь боится выходить на улицу.

Слева первая жертва душителя. Справа — ориентировка на него. Фото © VK / НОВОСТНОЙ БОМОНДЪ, © sibireport.ru

По горячим следам силовики возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование"). Два дня, пока душителя искали, Норильск бушевал. В местных пабликах начались вбросы по поводу маньяка. Но вскоре Азамата Чеджемова с помощью камер домофонов вычислили. Он жил в скромном хостеле без удобств на окраине города.

Отличник и душа компании

Азамат Чеджемов — уроженец села Ольгинское в Северной Осетии. В школе он учился хорошо, поэтому смог поступить во владикавказский горно-металлургический институт. Судя по его странице на сайте вуза, он конспектировал все лекции и отлично отвечал на экзаменационные вопросы. В Норильск он приехал три месяца назад проходить производственную практику в стройотряде.

Криминальные новости о Чеджемове шокировали тех, кто его знал.

— На неё отправляют только лучших студентов. Азамат таким и был! — рассказали Лайфу его однокурсники. — Всегда спокойный, отзывчивый. Спортивный, в волейбол играл. Странно, что алкоголь так повлиял и его так понесло!







В соцсетях Чеджемов кажется интеллигентным парнем, у которого полно друзей и подруг. Его родители — простые сельские жители. Есть братья и сёстры.

Норильская практика

В этом году из владикавказского горно-металлургического института отправили в Норильск на практику рекордное количество студентов — 500 человек. Среди них и оказался Азамат Чеджемов. Сейчас его однокашники, которые тоже находятся в северном городе, буквально боятся выходить на улицу. Местные жители крайне озлоблены на них.

Случившаяся трагедия подняла давно наболевшую проблему города. Возмущенные норильчане даже создали петицию на Change.org с требованием закрыть Норильск для вахтовиков. Её подписали уже почти 15 тысяч человек — это каждый 12-й житель города.

В городе вспоминают и предыдущие преступления вахтовиков, когда они впятером напали на женщину и избили подоспевшего ей на выручку мужа.

Фото © shot_shot Почему подозреваемый в нападениях на женщин свёл счёты с жизнью? 0 Потому что понял, какое наказание ему грозит Не смог пережить позор для всей семьи Следствие выяснит, что произошло в курилке

Авторы Егор Пережогин