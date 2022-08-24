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24 августа, 10:02

Британские СМИ включили Петра Яна в десятку лучших бойцов UFC

Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге бойцов UFC по версии британских СМИ

Россиянин Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге сильнейших бойцов UFC по версии британского издания The Independent.

Примечательно, что ниже россиянина оказались такие звёзды промоушена, как Дастин Пуарье или же Стипе Миочич. Возглавляет рейтинг австралиец Александр Волкановски. В тройке лучших также оказались Камару Усман и Исраэл Адесанья.

UFC официально анонсировал бой Петра Яна с американцем О'Мэлли

UFC официально анонсировал бой Петра Яна с американцем О'Мэлли

Ранее Лайф сообщал, что свой следующий бой в UFC Пётр Ян проведёт против американца Шона О'Мэлли. Поединок пройдёт в 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280.

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ТАСС / Zuma / Diego Ribas

Шамиль Гаджиев

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