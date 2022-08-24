Британские СМИ включили Петра Яна в десятку лучших бойцов UFC

Примечательно, что ниже россиянина оказались такие звёзды промоушена, как Дастин Пуарье или же Стипе Миочич. Возглавляет рейтинг австралиец Александр Волкановски. В тройке лучших также оказались Камару Усман и Исраэл Адесанья.