Британские СМИ включили Петра Яна в десятку лучших бойцов UFC
Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге бойцов UFC по версии британских СМИ
Россиянин Пётр Ян занял восьмое место в рейтинге сильнейших бойцов UFC по версии британского издания The Independent.
Примечательно, что ниже россиянина оказались такие звёзды промоушена, как Дастин Пуарье или же Стипе Миочич. Возглавляет рейтинг австралиец Александр Волкановски. В тройке лучших также оказались Камару Усман и Исраэл Адесанья.
Ранее Лайф сообщал, что свой следующий бой в UFC Пётр Ян проведёт против американца Шона О'Мэлли. Поединок пройдёт в 22 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 280.
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ТАСС / Zuma / Diego Ribas