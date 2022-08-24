Шлеменко заявил, что будет откладывать бой с Александром Емельяненко

"Бой может стать мотивацией для Емельяненко? Мотивацией к чему? Дольше жить трезво? Если так, то да. Получается, что и для тех, кто на него смотрит, тоже. Чтобы они увидели, что, если ты живёшь трезво, к тебе придут большие бои. Получается, бой с Александром Емельяненко я буду как можно дольше откладывать, чтобы он как можно дольше держался и жил трезво", — заявил Шлеменко.