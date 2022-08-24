Шлеменко заявил, что будет откладывать бой с Александром Емельяненко
Российский боец ММА Александр Шлеменко заявил, что планирует откладывать бой с Александром Емельяненко, при этом для его же блага. Об этом пишет "Матч ТВ".
"Бой может стать мотивацией для Емельяненко? Мотивацией к чему? Дольше жить трезво? Если так, то да. Получается, что и для тех, кто на него смотрит, тоже. Чтобы они увидели, что, если ты живёшь трезво, к тебе придут большие бои. Получается, бой с Александром Емельяненко я буду как можно дольше откладывать, чтобы он как можно дольше держался и жил трезво", — заявил Шлеменко.
Отметим, что сейчас Емельяненко-младший продолжает подготовку к бою с Вячеславом Дациком, который состоится в Москве 24 сентября.
ТАСС / Донат Сорокин, Валерий Шарифулин