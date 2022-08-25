Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча

Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Свежая версия списка опубликована на сайте организации.

Отметим, что свои позиции команда Валерия Карпина сумела сохранить, не проведя ни одного матча с конца прошлого года. В лидерах рейтинга осталась сборная Бразилии, следом за ней идут команды Бельгии и Аргентины.