Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча
Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Свежая версия списка опубликована на сайте организации.
Отметим, что свои позиции команда Валерия Карпина сумела сохранить, не проведя ни одного матча с конца прошлого года. В лидерах рейтинга осталась сборная Бразилии, следом за ней идут команды Бельгии и Аргентины.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.