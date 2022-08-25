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25 августа, 09:14

Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА, не проведя ни одного матча

Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА. Свежая версия списка опубликована на сайте организации.

Отметим, что свои позиции команда Валерия Карпина сумела сохранить, не проведя ни одного матча с конца прошлого года. В лидерах рейтинга осталась сборная Бразилии, следом за ней идут команды Бельгии и Аргентины.

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В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Общероссийская общественная организация / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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