Колыбель жизни: "Затерянный город" на дне Атлантики – разгадка величайшей тайны Удивительные зубчатые башни стоят на 700-метровой глубине как минимум 120 тысяч лет. По мнению учёных, это своеобразная система отопления. 25 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Это место находится примерно в 1600 километрах к югу от Азорских островов в Атлантическом океане, и оно не даёт учёным покоя уже несколько десятков лет. Там возвышается подводная гора с говорящим названием Атлантис, то есть, собственно говоря, Атлантида. Дело в том, что одна только её плоская вершина уже уверенно говорит: она когда-то стояла над уровнем моря. Вершина эта была островом, причём не далее как 12 тысяч лет назад — относительно недавно по геологическим меркам. Значит, что бы собой ни представляла эта окружённая мифами территория, она действительно затонула.

Ещё в 2000 году американские океанографы отправились туда в экспедицию на судне, которое тоже называлось Atlantis. Но они уверяют, что и не помышляли о поисках руин легендарной цивилизации. С их слов, они всего лишь хотели выяснить, в результате каких процессов образовалась гора, и совершенно неожиданно увидели на её вершине вот такое.

Как рассказали исследователи, там таких колонн сотни. Действительно целый город. И все вот такие зубчатые, немного напоминающие готическую архитектуру. Крупнейший шпиль имеет высоту 60 метров, его назвали Посейдоном. А весь этот подводный квартал прославился как "Затерянный город". Как утверждают в Университете Вашингтона, ему как минимум 150 тысяч лет.

Карта Атлантиды Афанасия Кирхера. 1669 год. Фото © Wikipedia

Как выяснилось, внутри этих колонн проходят каналы, а в верхушках у них — выходные отверстия, из которых извергается горячая вода. Вплоть до +90 градусов по Цельсию. И ситуация такова, что учёные однозначно утверждают, что это совершенно не похоже на знаменитых "чёрных курильщиков". Напомним, "чёрные курильщики" — это гидротермальные жерла на океанском дне, там из земных недр извергается вода, нагретая и обогащённая минералами в результате взаимодействия с магмой в земной мантии.

Так вот, во-первых, "курильщики" на горе Атлантис — не чёрные. Вода из них выходит белёсая, кремового оттенка. Как выяснилось, в ней практически чистый известняк. Во-вторых, "курильщиков" таких размеров учёные никогда в жизни не видели: они вдвое выше самого высокого из известных на сегодняшний день. В-третьих, удалось установить, что сама природа происходящих в них процессов — другая. Эту известковую воду нагревает вовсе не магма. Тепло выделяется в процессе химической реакции взаимодействия между морской водой и расположенными глубоко внизу породами. И наконец, из этих труб выходит как минимум в десять, а то и в сто раз больше соединений водорода и метана, то есть углеводородов, строительных блоков любой жизни или, по крайней мере, той жизни, которая нам известна. Более того, в этой Атлантиде такие молекулы получаются гораздо более сложными. Ими питаются бесчисленные местные микробы, прекрасно себя чувствуя во тьме и без всякого кислорода.

А, пожалуй, самое интересное: замысловатые, нужные для зарождения жизни соединения формируются там вне какого-либо контакта с живой природой, то есть непосредственно из неорганики. И это позволяет сделать сразу два фундаментальных для науки вывода. Первый: что жизнь на планете всё-таки может образоваться самостоятельно — путём постепенного усложнения молекул и складывания из них такой конструкции, которая может воспроизводить себе подобных, а именно — РНК, а позже — ДНК. И второй: что то же самое вполне может, и не только может, а по всей логике ДОЛЖНО происходить на других небесных телах, где есть океаны. Например, на спутнике Юпитера Европе, на спутнике Юпитера Энцеладе — они оба покрыты толстой ледяной коркой, но, по имеющимся научным данным, под ней скрывается вода в жидком состоянии. Почему бы там на дне не быть таким же источникам горячего и одновременно питательного раствора? Так что, может, "Затерянный город" и не руины погибшей Атлантиды, но зато он очень похож на колыбель первой жизни на Земле.

Кстати, Польша собралась добывать в этих местах полезные ископаемые, и мировое научное сообщество от этого в ужасе: учёные уверяют, что загадочные колонны могут быть уничтожены, и призывают, пока не поздно, внести удивительный подводный город в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото © Shutterstock Как, по-вашему, существовала ли Атлантида? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова