МегаФон повысил скорость мобильного интернета в круизах по Волге В этом году в России растёт популярность круизных направлений. Среди самых востребованных — маршрут по Верхней Волге. МегаФон модернизировал сеть на этом направлении и повысил скорость интернета. 26 августа, 14:31 Обложка © Shutterstock

Интерес к речным круизам в России растёт второй год подряд. Прошлым летом многие зарубежные направления были недоступны из-за пандемии коронавируса. В том числе и за счёт этого дорожали отели на российском побережье Чёрного моря. В этом году обстановка в сфере туризма опять непростая. С путешествиями за границу есть проблемы, а отечественные курорты переполнены. Всё это приводит к тому, что люди ищут альтернативу. Один из самых интересных вариантов — круиз.

Популярность круизного туризма обусловлена в первую очередь наличием развитой сети рек, водохранилищ, озёр и каналов. Наибольшей популярностью пользуются круизы по Волге, Каме и Дону, экскурсионно-религиозные туры северных направлений (Валаам, Кижи, Соловки), а также гибриды этих двух видов.

МегаФон провёл работы по модернизации сети в зоне судоходства на Верхней Волге. Маршрут Дубна – Калязин – Углич – Мышкин – Рыбинск – Ярославль ежегодно посещает более 200 000 туристов. Теперь они смогут легко отправлять фото и видео с борта теплохода, ведь средняя скорость мобильного интернета в зоне покрытия увеличилась до 30 Мбит/с.

Оператор модернизировал оборудование на базовых станциях в районе движения туристических лайнеров между верхневолжскими городами. В результате выросла скорость мобильного интернета и расширилось покрытие сети на всём пути судоходства.

— Мы видим, что туристический маршрут из Дубны пользуется популярностью. Этим летом количество абонентов на городском причале увеличилось на 20% по сравнению с летом прошлого года. Значительная часть 400-километрового пути круизных судов из Дубны в Ярославль проходит через несколько старинных городов на Волге. Путешествие длится от трёх до пяти дней, и, конечно, туристам важно всегда оставаться на связи. Поэтому мы уделили внимание этому маршруту и модернизировали сеть, — комментирует Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала МегаФона.

Как показала статистика МегаФона, круизный маршрут по Волге очень популярен у жителей Москвы, Твери, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Самары и Ярославля. На эти города приходится 49% от общего числа туристов, отправляющихся в поездку из порта Дубны. Летом число гостей из других регионов в порту подмосковного города достигает почти 35 тысяч человек в месяц.

Авторы Валерия Мишина