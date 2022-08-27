На станции "Нагатинский Затон" заканчивают монтировать 12 мозаичных панно
Дизайн станции посвящён обитателям рек Московского региона, яркие реалистичные изображения рыб станут изюминкой оформления.
На станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж последних четырёх мозаичных панно "Плотва", "Судак", "Лещ" и "Головастик". По словам представителя мэрии, всего на станции будет смонтирована дюжина таких изображений, восемь из которых уже красуются на стенах станции. В их числе "Карась", "Бычок", "Ротан", "Голавль", "Щука", "Уклейка", "Налим" и "Окунь". Ещё четыре панно ждут своей очереди: "Судак" (9,7 на 3,6 метра), "Лещ" (7,3 на 3,4 метра), "Плотва" (4,8 на 2,1 метра) и "Головастик" (метр на 23 сантиметра).
Изображения обитателей рек выполняются из натурального камня и декоративного материала под названием смальта. В художественной мастерской мелкие элементы мозаики собираются в более крупные фрагменты, а затем доставляются на станцию. В это время на самой станции под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливается мрамор, а затем все элементы собираются в единую композицию.
— Созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, которые затем на месте собирают, воссоздавая первоначальный облик, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Специалисты завершают отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем, включая архитектурное освещение. Часть светильников оборудована на стыке облицовки потолка и путевых стен, ещё два ряда — посередине зала, в облицовке вентиляционного канала. Направленный свет позволит сделать акцент на потолке и осветить платформу. Концепцию станции дополняет прилегающая территория, её также благоустраивают, облицовывают наружные венткиоски, эвакуационный выход и входной павильон. К строительству станционного комплекса сейчас привлечено около 750 человек.
В состав восточного участка БКЛ общей протяжённостью порядка 11 километров входит четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Его открытие улучшит транспортную доступность, которая входит в одну из задач программы мэра столицы "Мой район", и позволит москвичам на юго-востоке столицы передвигаться с комфортом.
Большая кольцевая линия — главный проект столичного метростроения. Её длина составит более 70 километров, здесь разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров. Большое кольцо свяжет существующие и перспективные линии Московского метрополитена.