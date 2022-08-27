На станции "Нагатинский Затон" заканчивают монтировать 12 мозаичных панно Дизайн станции посвящён обитателям рек Московского региона, яркие реалистичные изображения рыб станут изюминкой оформления. 27 августа, 17:42 Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Официальный портал мэра и Правительства Москвы

На станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж последних четырёх мозаичных панно "Плотва", "Судак", "Лещ" и "Головастик". По словам представителя мэрии, всего на станции будет смонтирована дюжина таких изображений, восемь из которых уже красуются на стенах станции. В их числе "Карась", "Бычок", "Ротан", "Голавль", "Щука", "Уклейка", "Налим" и "Окунь". Ещё четыре панно ждут своей очереди: "Судак" (9,7 на 3,6 метра), "Лещ" (7,3 на 3,4 метра), "Плотва" (4,8 на 2,1 метра) и "Головастик" (метр на 23 сантиметра).

Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Официальный портал мэра и Правительства Москвы

Изображения обитателей рек выполняются из натурального камня и декоративного материала под названием смальта. В художественной мастерской мелкие элементы мозаики собираются в более крупные фрагменты, а затем доставляются на станцию. В это время на самой станции под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливается мрамор, а затем все элементы собираются в единую композицию.

Фото © Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Официальный портал мэра и Правительства Москвы

— Созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, которые затем на месте собирают, воссоздавая первоначальный облик, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Специалисты завершают отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем, включая архитектурное освещение. Часть светильников оборудована на стыке облицовки потолка и путевых стен, ещё два ряда — посередине зала, в облицовке вентиляционного канала. Направленный свет позволит сделать акцент на потолке и осветить платформу. Концепцию станции дополняет прилегающая территория, её также благоустраивают, облицовывают наружные венткиоски, эвакуационный выход и входной павильон. К строительству станционного комплекса сейчас привлечено около 750 человек.

Фото © Пресс-служба АО "Мосинжпроект" / Официальный портал мэра и Правительства Москвы

В состав восточного участка БКЛ общей протяжённостью порядка 11 километров входит четыре станции: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики". Его открытие улучшит транспортную доступность, которая входит в одну из задач программы мэра столицы "Мой район", и позволит москвичам на юго-востоке столицы передвигаться с комфортом.

Большая кольцевая линия — главный проект столичного метростроения. Её длина составит более 70 километров, здесь разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров. Большое кольцо свяжет существующие и перспективные линии Московского метрополитена.

Авторы Альбина Александрова