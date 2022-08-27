Не астероиды и не обломки большой луны: Осталась лишь одна версия происхождения спутников Марса Учёные решили проверить, могли ли Фобос и Деймос когда-то быть одной большой марсианской луной, которая в какой-то момент разрушилась. И похоже, что нет, не могли. 26 августа, 21:40 Обложка © Getty Images / Elen11

Что мы знаем о Фобосе и Деймосе

Эти два камешка в марсианском небе были окружены загадками задолго до того, как их открыли. Взять хотя бы тот факт, что наличие двух спутников у Марса упоминается в "Путешествиях Гулливера", написанных в 1726 году, за полторы сотни лет до их первого наблюдения. Более того, нельзя сказать, что приведённые Джонатаном Свифтом их характеристики как-то катастрофически отличаются от реальных. К примеру, в книге говорится, что у них периоды обращения вокруг Марса составляют 10 и 21,5 часа. На деле у Фобоса это примерно 7,5 часа, у Деймоса — около 30 часов.

Фобос, проходящий перед Деймосом. Фрагмент видео © Giphy / NASA

Фобос (в переводе с греческого — "страх") в диаметре не достигает и 23 километров. С Марса он наблюдается как некий небольшой бесформенный объект размером примерно с треть нашей Луны. И виден он таким только благодаря тому, что находится очень близко к планете — на высоте всего 9,4 тысячи километров. Для сравнения: между Землёй и Луной — 384 тысячи километров. Фобос пролетает по марсианскому небу гораздо быстрее Луны, и делает он это дважды каждые марсианские сутки. Напомним, они длятся 24 часа 37 минут. И фазы Фобоса тоже сменяются, можно сказать, на глазах.

Меж тем Деймос (по-гречески — "ужас") с Марса выглядит примерно как у нас Венера, это яркая звезда, потому что он и меньше (12,6 километра в диаметре), и дальше (почти 23,5 тысячи километров). Движется он по небу в противоположную сторону, то есть как бы навстречу Фобосу, и гораздо медленнее.

Похоже, этим двоим уготованы разные судьбы. Расчёты показывают, что Фобос каждые 100 лет становится на 1 метр 80 сантиметров ближе к Марсу. А Деймос, наоборот, понемногу удаляется. По прогнозам астрономов, в итоге "младший брат" улетит в мировое пространство, а "старший" примерно через 10 миллионов лет окажется настолько близко, что притяжение Марса разорвёт его на части. Эти части ещё несколько десятков миллионов лет будут болтаться по околомарсианскому пространству, пока наконец не упадут.

Фобос (сверху) и Деймос (снизу). Фото © NASA / JPL / USGS

Но загадка спутников Красной планеты заключается в том, что их будущее представляется гораздо более ясно, чем их прошлое. Откуда они вообще взялись? Почему их два? Всё это волнует землян не меньше, чем происхождение Луны.

Версии происхождения спутников Марса

Первое, что предположили учёные, — что это астероиды. Они и по размерам для этого подходят, и по внешнему виду, да и по спектру отражаемого ими света вполне соответствуют определённым разновидностям астероидов. Поэтому была мысль, что они когда-то обретались, допустим, в Поясе Койпера, то есть где-то за Нептуном, а потом в процессе эволюции Солнечной системы всё двигалось, всё менялось, и что-то их заставило перемещаться поближе к Солнцу, пока в какой-то момент их не "захватил" оказавшийся поблизости Марс. И всё это выглядело бы очень правдоподобно, если бы не одно но. Как давно подметили астрономы, когда подобным образом какая-то планета "усыновляет" таких космических сирот, то их "чужеродность" довольно узнаваема: у них орбиты получаются весьма вытянутые и весьма наклонённые по отношению к экватору планеты. А с Фобосом и Деймосом всё наоборот: орбиты практически круглые и проходят, можно сказать, аккурат в плоскости марсианского экватора. Как родные.

Стали думать, каким образом Красная планета могла "породить" этот "Страх" и "Ужас". И недавно появилась такая версия: а что если когда-то у Марса была одна луна, а потом в силу каких-то причин её раскололо надвое? К примеру, в неё мог удариться какой-нибудь астероид или она просто оказалась так близко к Марсу, что её разрушило приливными силами. Вычисления астрономов показывали, что это вполне могло случиться в период от 1 до 2,8 миллиарда лет назад.

Модель Марса и его спутников. Фото © Getty Images / MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Могло ли быть так, помогло проверить компьютерное моделирование. В программу загрузили все имеющиеся данные и задали условие, что гипотетическое разрушение единого более массивного спутника Марса произошло в означенные сроки. И программа выдала, что в таком случае от этого разрушения тот спутник должен был рассыпаться в щебень, который вскоре окружил бы планету кольцом. Из этого кольца действительно должны были бы "слепиться" два небольших спутника. Но дело в том, что по результатам моделирования у них был бы недолгий век: всего через 10 тысяч лет им было бы предначертано столкнуться и снова превратиться в россыпь мелких камней. А вот после этого началась бы попытка номер два, но в ходе неё сформировалось бы не два, а как минимум три маленьких спутника. Кроме того, к сегодняшнему дню они бы никак не могли собрать к себе всё, что рассыпалось, вокруг Марса до сих пор частично оставалось бы кольцо. То есть, будь эта версия верна, мы сейчас бы наблюдали возле Красной планеты три или четыре Фобоса и Деймоса плюс кольцо.

Таким образом, у нас остаётся только один вариант: когда-то давным-давно Марс столкнулся с каким-то крупным небесным телом, от этого удара с его поверхности выбило обломки, из которых в итоге получились Фобос и Деймос. Надо сказать, такой сценарий считают самым убедительным и для Луны. Только в нашем случае она получилась одна, большая и красивая, а у Марса — два маленьких спутника, настолько маленьких, что они не смогли приобрести круглую форму. Выходит, их изначально было два.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников Любили ли вы астрономию в школе? 0 Это был мой любимый предмет Терпеть не мог(ла) Не интересовался(лась), но теперь жалею У меня не было этого предмета в школе

Авторы Адель Романенкова