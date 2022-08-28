Восемь островов в стиле нордических фьордов украсят Симоновскую набережную Парк на территории более шести тысяч квадратных метров воссоздаст фактуру первозданных нордических фьордов и познакомит москвичей с ландшафтом северных земель. 28 августа, 07:00 Обложка © Mos.ru

Первый в России ландшафтный парк, имитирующий природную структуру фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году. На площади более шести тысяч квадратных метров будет создана среда, которая благодаря принципу озеленения трещин в камне будет напоминать структуру многовекового фьорда. Он будет разбит на придомовой территории жилого комплекса, воссоздав в контрасте естественные узоры растрескавшихся скал и растительности.

— Северные растения, прорастая сквозь каменные поверхности, создают острова и превращают пространство в функциональный садовый двор. Сеть из восьми островов, соединённых серией извилистых дорожек с характерным мощением, образует разнообразные пространства для отдыха и работы. Эти различные флористические зоны сгруппированы в растительные сообщества в зависимости от функции и местоположения в проекте, а также в зависимости от требований к освещению, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В парке будут высажены крупные деревья высотой от трёх метров, миниатюрные деревца, высокорослые кустарники, луговые травы и многолетние цветы. В оформлении ландшафта используют канадскую иргу, горную сосну, приречный клён, барбарис, кизильник. Самое высокое дерево — клён высотой пять-шесть метров — высадят во внутреннем дворике квартала. Он будет символизировать древо жизни — образ, почитаемый в культуре многих народов.

Более высокие растения посадят на границе жилого комплекса, а более низкие, травянистые, используют в качестве почвенного покрова вокруг древесных пород. Под деревьями и в более тенистых местах высадят папоротники и стелющиеся травянистые виды, чтобы противостоять недостатку света, тогда как в более солнечных зонах используют высокие травы и многолетники.

Все растения крепкие, выносливые и способны выдерживать суровые условия Москвы. Деревья и кустарники выбраны с учётом смены сезонов: одни цветут осенью, другие — весной. Их дополнят вечнозелёные виды, а также растения с яркой корой и стеблями. Многолетники и декоративные травы добавят цвета, разнообразия в течение всего вегетационного периода. Несмотря на приоритет северных растений в проекте, специалисты учли и периоды засухи, которые случаются в столице. Поэтому они уделили особое внимание выбору засухоустойчивых и жароустойчивых видов, не требующих чрезмерного орошения после посадки. Кроме того, все восемь островов будут иметь дренажную систему, которая гарантирует, что насаждения не будут заболачиваться и смогут цвести. Создание новых точек притяжения, уникальных культурных уголков по всей столице — одна из задач программы "Мой район".

Авторы Альбина Александрова