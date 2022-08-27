"Теперь у нас есть главное золото": Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал отцом

Двукратный обладатель Кубка мира, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов впервые стал отцом. Радостной новостью с подписчиками спортсмен поделился в своих соцсетях.

"Сегодня я стал папой! Анна, теперь у нас есть главное золото", — написал Большунов.