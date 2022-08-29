"Не придумывайте": Тарасова заявила, что не собирается надолго оставаться в США

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в скором времени вернётся в Россию из Америки, а оставаться в Штатах она изначально не планировала.

"Меня нет всего 5 дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвёртого числа вечером вылетаю, пятого буду в России", — заявила Тарасова, которую цитирует "Спорт-Экспресс".