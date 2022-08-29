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29 августа, 11:57

"Не придумывайте": Тарасова заявила, что не собирается надолго оставаться в США

Тарасова рассказала, когда вернётся в Россию из США

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в скором времени вернётся в Россию из Америки, а оставаться в Штатах она изначально не планировала.

"Меня нет всего 5 дней. Вы думаете, я останусь в США, что ли? Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвёртого числа вечером вылетаю, пятого буду в России", — заявила Тарасова, которую цитирует "Спорт-Экспресс".

Татьяна Тарасова уехала в США из России

Татьяна Тарасова уехала в США из России

Ранее Лайф сообщал, что Татьяна Тарасова уехала в США из России с частным визитом, который никак не связан с состоянием её здоровья.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев

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