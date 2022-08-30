К 1 сентября: В Кунцеве открыты новый корпус школы и детская поликлиника В столичном районе Кунцево по программе "Мой район" сдан новый учебный корпус, рассчитанный на 400 учеников, и четырёхэтажная детская поликлиника. 30 августа, 13:46 Обложка © mos.ru / В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В преддверии нового учебного года в Кунцево на Партизанской улице открылся третий учебный корпус школы № 64, рассчитанный на 400 старшеклассников, который примет учеников 9–11-х классов уже 1 сентября. Также введена в эксплуатацию детская поликлиника на улице Академика Павлова. Готовые объекты проинспектировали столичные власти.

Учебный корпус школы № 64

Напомним, школа № 64 в Кунцеве была открыта в сентябре 1964 года. Сегодня она разрослась до крупного образовательного комплекса, в состав которого входит шесть корпусов: три школьных здания и три здания дошкольных групп. Там учатся 2660 ребят, в том числе 1758 школьников и 902 дошкольника. Трудовой коллектив насчитывает 261 сотрудника.

Фото © mos.ru / В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Четырёхэтажное здание третьего корпуса построили по индивидуальному проекту. Его площадь составила 6,6 тысячи квадратных метров. Создана комфортная и безопасная среда для обучения будущих выпускников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

При школе оборудован IT-полигон, где ученики смогут тестировать свои разработки и получать новые скилы. Здесь же будут проходить уроки и занятия кружков по информатике и робототехнике. По словам учителя информатики Елены Лохиной, в большом многофункциональном пространстве ребята могут попробовать себя в различных направлениях IT-области.

— Есть 3D-принтеры и 3D-сканеры, можно попробовать себя в 3D-моделировании с прототипированием или заняться робототехникой. Робототехнические конструкторы рассчитаны на детей разного уровня — от начального до продвинутого. Это и программирование, и схемотехника. Ребята здесь могут работать над проектом как индивидуально, так и с командой, —объясняет педагог.

Для углублённого изучения предметов естественно-научного и инженерно-физического направления при школе оборудованы лабораторные — просторные трансформируемые помещения. Кабинеты иностранных языков оснастили лингафонным оборудованием и трансформируемыми перегородками для занятий в малых группах. В спортивных залах функционируют санузлы и душевые. Спортивный комплекс включает футбольное поле, легкоатлетическую и гимнастическую зоны, площадки для спортивных игр. Не забыт и информационный центр, представленный читальным залом и медиатекой, актовым залом с артистическими, медиаузлом, а также помещениями для кружков и факультативных занятий, например фото- и киностудии.

Фото © mos.ru / В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Формат обучения учитывает профилированные технологические, естественно-научные, гуманитарные и социально-экономические классы. Реализуются такие городские образовательные проекты, как "Математическая вертикаль", "Профессиональное обучение без границ", "Московская электронная школа". С нового учебного года стартуют новые проекты: "IТ-класс в московской школе" и "Предпринимательский класс в московской школе". Ученики получили опыт клуба Softskills 2033, проектов "Московское кино в школе", "Учебный день в библиотеке", "Московский экскурсовод", "Юнармии" и волонтёрских движений.

Здесь же функционирует 58 объединений допобразования, которые охватывают свыше 95% учеников и воспитанников. Школа № 64 предоставляет услуги дополнительного образования для взрослых в рамках проекта "Московское долголетие". Особой популярностью пользуются занятия по английскому и испанскому языкам.

Результатом такого числа активностей стали победы и призовые места 50 учеников школы в ходе муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, что составило почти десятую часть от общего количества всех участников 7–11-х классов. В первом (заочном) этапе соревнований призёрами стали семь человек, получившие медали "За особые успехи в обучении" и одержавшие победу на заключительном этапе чемпионата Worldskills в компетенции "Разработка компьютерных игр".

1 сентября в Москве будет открыто 28 новых школ и детских садов. В 2022–2024 годах столичные власти по программе "Мой район" планируют построить около 180 зданий школ и детских садов, около 60 объектов здравоохранения, включая 14 больничных корпусов и более 30 поликлиник.

Детская поликлиника

Новая детская поликлиника располагается по адресу: улица Академика Павлова, дом 40а, ее построили за счёт городского бюджета. Четырёхэтажное здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров соответствует новому московскому стандарту поликлиник.

— Это прекрасный подарок для всех горожан и жителей ближайшего Подмосковья. Построена новая прекрасная детская поликлиника, которая в 2,5 раза больше, чем та, что используется сейчас, — отметил главный врач детской городской поликлиники № 130 Виктор Елисов. По его словам, новое здание появилось в 500 метрах от старого. Принимать пациентов здесь начнут в течение месяца.

Фото © mos.ru / В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По словам мэра города Сергея Собянина, посетившего школу и больницу, в столичном здравоохранении реализуется две масштабные программы — по строительству новых поликлиник и по реконструкции старых. Причем поликлиники строятся по новым стандартам, которые выработаны с учётом мнения врачей и пациентов.

Авторы Альбина Александрова