Стало известно, сколько российские каналы заплатили за показ ЧМ по футболу в Катаре

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" приобрели права на показ чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заплатив в общей сложности $39 миллионов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Каждый из каналов заплатит по $13 миллионов. Кроме того, ещё около одного миллиона будет выплачено компании "Телеспорт", которая выступила в качестве агента при оформлении сделки. Примечательно, что права на показ ЧМ-2018, который проходил в России, стоили нашим каналам на три миллиона долларов дороже.