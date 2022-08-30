Стало известно, сколько российские каналы заплатили за показ ЧМ по футболу в Катаре
Российские каналы приобрели права на показ ЧМ в Катаре за $39 миллионов
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" приобрели права на показ чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заплатив в общей сложности $39 миллионов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
Каждый из каналов заплатит по $13 миллионов. Кроме того, ещё около одного миллиона будет выплачено компании "Телеспорт", которая выступила в качестве агента при оформлении сделки. Примечательно, что права на показ ЧМ-2018, который проходил в России, стоили нашим каналам на три миллиона долларов дороже.
Напомним, что чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России по решению ФИФА не примет в нём участия.
ТАСС/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL