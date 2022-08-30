Дзагоев прилетел в Казань для подписания контракта с "Рубином"

Экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев прилетел в Казань, где в ближайшие дни подпишет контракт с "Рубином". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, уже сегодня Дзагоев приедет на базу "Рубина". Речь идёт о полноценном подписании контракта, а не об обычном поддержании формы, как это было с Артёмом Дзюбой, который тренировался в составе "Рубина", а вскоре перешёл в турецкий "Адана Демирспор". Добавим, что главным тренером казанцев является Леонид Слуцкий, который работал с Дзагоевым в ЦСКА.