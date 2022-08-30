Дзагоев прилетел в Казань для подписания контракта с "Рубином"
Экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев прилетел в Казань, где в ближайшие дни подпишет контракт с "Рубином". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, уже сегодня Дзагоев приедет на базу "Рубина". Речь идёт о полноценном подписании контракта, а не об обычном поддержании формы, как это было с Артёмом Дзюбой, который тренировался в составе "Рубина", а вскоре перешёл в турецкий "Адана Демирспор". Добавим, что главным тренером казанцев является Леонид Слуцкий, который работал с Дзагоевым в ЦСКА.
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Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
ТАСС / Сергей Савостьянов