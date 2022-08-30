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30 августа, 11:51

Денис Черышев может перейти в итальянскую "Венецию"

Российский полузащитник Денис Черышев в ближайшее время может стать игроком итальянской "Венеции", сообщает журналист Джанлука ди Марцио в "Твиттере".

По данным источника, в ближайшее время ожидается встреча представителей игрока и клуба, на которой будет обсуждаться возможный контракт футболиста. Добавим, что информацию об интересе к Черышеву подтвердили представители "Венеции".

"Да, интерес "Венеции" есть, Черышев реально может оказаться в клубе", — приводит "Спорт-Экспресс" слова главного скаута клуба Александра Менты.

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

Добавим, что последним клубом Черышева была испанская "Валенсия", за которую он выступал с 2018 года, когда перешёл в аренду из "Вильярреала". До этого он также был игроком мадридского "Реала".

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ТАСС / AP / Petros Karadjias

Шамиль Гаджиев

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