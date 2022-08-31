Технологии Древнего Египта: Раскрыта тайна постройки пирамиды Хеопса Ранее на месте эпохальной стройки нашли древние подъёмные устройства, но учёные сильно сомневались, что этого было достаточно для транспортировки двух миллионов блоков весом по две тонны каждый. 30 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

О пирамиде Хеопса

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Хеопс — это греческая версия имени Хуфу. Современные египтологи предпочитают исконное звучание, поэтому сейчас самую знаменитую пирамиду на свете часто называют пирамидой Хуфу. Этот фараон правил во второй половине XXVI столетия до нашей эры, то есть 4,5 тысячи лет назад. Он принадлежал к той самой IV династии египетских правителей, которая и прославилась увековечением своей памяти с помощью удивительной архитектуры. Рядом с пирамидой Хуфу стоит пирамида его сына Хафры и ещё одного сына, Менкаура. Кстати, до III и IV династии фараоны себе полноценных пирамид не возводили — ограничивались сооружениями под названием "мастаба", это, по сути, усечённая пирамида.

Времена застройки плато Гизы — это эпоха Древнего Царства, период расцвета древнеегипетской цивилизации. И первой пирамидой там стала как раз гробница для Хуфу — постройка не просто царская, а вызывающая у многих мысли о сверхъестественном. Сейчас она имеет высоту 137 метров, но, по мнению учёных, изначально была примерно на десять метров выше. Установлено, что пирамиду облицевали белым известняком (представьте, как она выглядела с таким покрытием!), но потом его растащили, обнажив более 2 миллионов 200 тысяч каменных блоков. Состоят они из известняка, гранита и базальта. В среднем каждый имеет ширину около метра и такую же высоту. А весит примерно 2,3 или 2,5 тонны.

Восхождение на пирамиду Хеопса. Египет, гравюра из литературно-художественного журнала, 16 декабря 1843 года. Фото © Getty Images

Так вот, главный вопрос, который мучает по этому поводу учёных, — каким образом их, собственно говоря, можно было в те далёкие времена поднимать на высоту практически в полторы сотни метров.

Как поднимали блоки пирамид

Реконструкция процесса строительства пирамид по Геродоту (гравюра XVIII века). Фото © Wikipedia

Неподалёку от пирамид имеется алебастровый карьер, а алебастр египетские строители тоже использовали — для напольных покрытий, саркофагов. И в том карьере нашли некое подъёмное устройство с двумя наборами лестниц. Египтологи пришли к выводу, что алебастровые блоки грузили на деревянное подобие саней и транспортировали с помощью толстых верёвок на деревянных столбах. Это уже кое-что, и всё же, по подозрениям учёных, это скорее второстепенное подспорье: не верится, что одними такими лифтами можно было обходиться, уж очень трудоёмко.

Поэтому у исследователей возникла идея, что такая интеллектуально развитая цивилизация вполне могла если не подчинить себе, то, по крайней мере, хитроукмно использовать силы самой природы. И в самом деле, нашлись определённые признаки того, что древние египтяне умели перенаправлять русла каналов.

Недавно учёные пробурили землю возле пирамиды и нашли в образцах извлечённой породы окаменелые остатки пыльцы растений, которые процветают на берегах Нила и в болотистых заводях великой реки. И возраст этих пород вполне соотносится с временами Древнего Царства. Это говорит о том, что во времена Хуфу у подножия пирамиды должен был проходить приток Нила, которого сейчас давно уже нет. Более того, по образцам керна удалось составить картину того, что происходило с рекой за последние восемь тысяч лет. Выяснилось, что уровень воды не всегда был одним и тем же. При Хуфу тот рукав реки, о котором идёт речь, в глубину составлял примерно 40% от того, каким он был в лучшие времена. Но этой глубины в принципе должно было быть вполне достаточно для грузового судоходства.

Более того, если вспомнить о таком явлении, как сезонное половодье, то остаётся только в очередной раз восхититься древнеегипетской смекалкой: паводок, по мнению учёных, мог быть довольно внушительным и служить естественным гидравлическим лифтом, на котором без всяких усилий можно было поднимать целые баржи, нагруженные многотонными блоками. А уж дождавшись таким образом их доставки наверх, вероятно, можно было уже пускать в ход все эти верёвочные приспособления и прочее.

Интересное о фараоне Хуфу

Статуя Хеопса. Фото © Wikipedia

На самом деле о нём известно не очень много подробностей. У него, как водится, было много жён, много детей, и правил он, судя по всему, весьма долго: по древним документам, 23 года, но, по мнению некоторых историков, на самом деле эту цифру надо умножать на два.

И всё-таки до наших дней дошла одна из самых важных деталей, которые нужно знать об этом человеке, — он был невероятно тщеславен. Как писал древнеегипетский историк Манефон, Хуфу был отъявленным безбожником, а по Геродоту, он велел закрыть все храмы, запретил жертвоприношения и объявил, что вместо всего этого пусть лучше народ сосредоточится на служении своему государю. Есть мнение, что именно возведение пирамид привело к скорому падению династии, потому что изнурило страну.

Подготовка к переносу процессии царя Хуфу от подножия пирамид к (ГЭМ) — Большому египетскому музею. Фото © Getty Images / Fadel Dawod / NurPhoto

В Берлинском музее хранится древний папирус — папирус Весткар. Это сборник сказок для Хуфу, и в одной из них повествуется, что фараону предрекли скорое рождение человека по имени Усеркаф, который положит конец IV династии. И действительно, как свидетельствует история, новую V династию основал фараон Усеркаф, который пришёл к власти с помощью женитьбы на дочери предыдущего царя.

И ещё один очень интересный факт — пирамида есть, а Хуфу нет. Его мумия до сих пор не найдена. Саркофаг в царской усыпальнице обнаружен пустым. При этом ещё Геродот писал, что пирамиду строили для Хуфу, но похоронен он не в ней. Есть данные, что после смерти фараона его прокляли, было запрещено даже упоминать его имя, и уважение к его памяти появилось лишь через две тысячи лет.

Фото © Getty Images / Mohamed Abdel Hamid / Anadolu Agency Видели ли вы египетские пирамиды? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова