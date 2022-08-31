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Волонтёры рассказали о том, как прошли путь к чистому Байкалу

На севере Байкала завершилась масштабная волонтёрская акция по уборке мусора, организованная ОАО "РЖД". В ней принимали участие железнодорожники с необычной судьбой. Их истории — в фильме Лайфа.

31 августа, 12:00
<p>Обложка © LIFE</p>

Обложка © LIFE

В акции "Чистые воды Байкала" приняли участие 160 добровольцев со всей сети железных дорог страны. Они наводили порядок на берегах озера Байкал, отправив на утилизацию более 72 куб. м мусора.

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Шаханов рассказал, что 2022 год в компании объявлен Годом корпоративного волонтёрства, а экология является одним из приоритетов в деятельности компании. Самым трудоёмким этапом экологической акции стала очистка дна Байкала у городского причала. Вместе с водолазами Росгвардии участники акции подняли на берег автомобильные покрышки и металлолом, которыми загрузили три 20-тонных самосвала. Также в рамках акции был благоустроен городской пляж Северобайкальска. Там волонтёры установили более 30 малых архитектурных форм — это лавочки, кабинки для переодевания, шезлонги.

Фильм Лайфа рассказывает истории волонтёров, которые решили участвовать в этом масштабном проекте. Здесь и пенсионеры, отработавшие на железной дороге больше 40 лет, и неопытные молодые сотрудники РЖД, и молодые люди, которые уже имели большой опыт безвозмездной помощи людям, но никогда не занимались экологией.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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