"Газпром нефть" развивает инфраструктуру крупного кластера Западной Сибири
"Газпром нефть" запустила первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это важнейший актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири.
Обложка © ПАО "Газпром нефть"
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков запустили в работу комплекс. Новая инфраструктура даст возможность повысить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза — до 5,5 млн тонн н.э.
Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в ХМАО-Югре в 2017 году. Оно имеет начальные геологические запасы 217 млн тонн нефти и является ядром нового нефтяного кластера "Зима". В него входит восемь лицензионных участков площадью более 5000 кв. км, общие геологические запасы достигают 840 млн тонн нефти.
Фото © ПАО "Газпром нефть"
Задача комплекса — обеспечить подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара. С запуском второй очереди установки в 2023 году производственные мощности увеличатся до восьми миллионов тонн нефти в год. Новый технологический комплекс повысит эффективность добычи, а в дальнейшем позволит приступить к разработке других активов кластера.
Проект "Зима", флагманским активом которого является месторождение имени Жагрина, развивается очень динамично и уже стал одним из ключевых для нашей компании. Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25% в год. На месторождениях "Зимы" обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю "трудной" нефти приходится уже около 40% нашей добычи, а в новых проектах — до 80%. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера "Зима" в полной мере
Запуск установки подготовки нефти — значимое для всего федерального округа событие. Углеводороды, которыми богаты недра регионов УрФО, — это резерв стабильности для экономики. Капитал, который обеспечивает благополучие будущих поколений. Проект "Зима" — один из самых перспективных активов компании "Газпром нефть". А якорная точка кластера — месторождение имени Жагрина: в начале этого года здесь добыли пятимиллионную тонну нефти. Секрет успешного старта — в применении современных технологий и решений, способных определить оптимальные процессы добычи
"Газпром нефть" — надёжный партнёр Ханты-Мансийского автономного округа. Горизонты нашего сотрудничества имеют стратегическое значение: это создание условий для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, цифровизация, природоохранные и социальные проекты, выполнение взаимных обязательств. Всё это прямо влияет на развитие и надёжность минерально-сырьевой базы России, возможности устойчивого развития экономики нашей страны. Месторождение имени Александра Жагрина — производственное, добывающее ядро инвестиционного проекта "Зима". Оно введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации. Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать