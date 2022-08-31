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"Газпром нефть" развивает инфраструктуру крупного кластера Западной Сибири

"Газпром нефть" запустила первую очередь установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Это важнейший актив нового нефтяного кластера компании в Западной Сибири.

31 августа, 08:00
<p>Обложка © ПАО "Газпром нефть"</p>

Обложка © ПАО "Газпром нефть"

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков запустили в работу комплекс. Новая инфраструктура даст возможность повысить добычу на месторождении в 2022 году более чем в два раза — до 5,5 млн тонн н.э.

Месторождение имени Александра Жагрина было открыто в ХМАО-Югре в 2017 году. Оно имеет начальные геологические запасы 217 млн тонн нефти и является ядром нового нефтяного кластера "Зима". В него входит восемь лицензионных участков площадью более 5000 кв. км, общие геологические запасы достигают 840 млн тонн нефти.

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Фото © ПАО "Газпром нефть"

Задача комплекса — обеспечить подготовку продукции до товарного качества с последующей транспортировкой до магистрального трубопровода Нижневартовск – Курган – Самара. С запуском второй очереди установки в 2023 году производственные мощности увеличатся до восьми миллионов тонн нефти в год. Новый технологический комплекс повысит эффективность добычи, а в дальнейшем позволит приступить к разработке других активов кластера.

Проект "Зима", флагманским активом которого является месторождение имени Жагрина, развивается очень динамично и уже стал одним из ключевых для нашей компании. Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25% в год. На месторождениях "Зимы" обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю "трудной" нефти приходится уже около 40% нашей добычи, а в новых проектах до 80%. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера "Зима" в полной мере

Александр Дюков

Председатель правления "Газпром нефти"

<p><em style="font-style: italic;">Проект "Зима", флагманским активом которого является месторождение имени Жагрина, развивается очень динамично и уже стал одним из ключевых для нашей компании. Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25% в год. На месторождениях "Зимы" обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю "трудной" нефти приходится уже около 40% нашей добычи, а в новых проектах </em>—<em style="font-style: italic;"> до 80%. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера "Зима" в полной мере</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Проект "Зима", флагманским активом которого является месторождение имени Жагрина, развивается очень динамично и уже стал одним из ключевых для нашей компании. Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25% в год. На месторождениях "Зимы" обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю "трудной" нефти приходится уже около 40% нашей добычи, а в новых проектах </em>—<em style="font-style: italic;"> до 80%. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера "Зима" в полной мере</em></p>

Запуск установки подготовки нефти значимое для всего федерального округа событие. Углеводороды, которыми богаты недра регионов УрФО, это резерв стабильности для экономики. Капитал, который обеспечивает благополучие будущих поколений. Проект "Зима" один из самых перспективных активов компании "Газпром нефть". А якорная точка кластера месторождение имени Жагрина: в начале этого года здесь добыли пятимиллионную тонну нефти. Секрет успешного старта в применении современных технологий и решений, способных определить оптимальные процессы добычи

Владимир Якушев

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО

<p><em style="font-style: italic;">Запуск установки подготовки нефти </em>—<em style="font-style: italic;"> значимое для всего федерального округа событие. Углеводороды, которыми богаты недра регионов УрФО, </em>—<em style="font-style: italic;"> это резерв стабильности для экономики. Капитал, который обеспечивает благополучие будущих поколений. Проект "Зима" </em>—<em style="font-style: italic;"> один из самых перспективных активов компании "Газпром нефть". А якорная точка кластера </em>—<em style="font-style: italic;"> месторождение имени Жагрина: в начале этого года здесь добыли пятимиллионную тонну нефти. Секрет успешного старта </em>—<em style="font-style: italic;"> в применении современных технологий и решений, способных определить оптимальные процессы добычи</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">Запуск установки подготовки нефти </em>—<em style="font-style: italic;"> значимое для всего федерального округа событие. Углеводороды, которыми богаты недра регионов УрФО, </em>—<em style="font-style: italic;"> это резерв стабильности для экономики. Капитал, который обеспечивает благополучие будущих поколений. Проект "Зима" </em>—<em style="font-style: italic;"> один из самых перспективных активов компании "Газпром нефть". А якорная точка кластера </em>—<em style="font-style: italic;"> месторождение имени Жагрина: в начале этого года здесь добыли пятимиллионную тонну нефти. Секрет успешного старта </em>—<em style="font-style: italic;"> в применении современных технологий и решений, способных определить оптимальные процессы добычи</em></p>

"Газпром нефть" надёжный партнёр Ханты-Мансийского автономного округа. Горизонты нашего сотрудничества имеют стратегическое значение: это создание условий для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, цифровизация, природоохранные и социальные проекты, выполнение взаимных обязательств. Всё это прямо влияет на развитие и надёжность минерально-сырьевой базы России, возможности устойчивого развития экономики нашей страны. Месторождение имени Александра Жагрина производственное, добывающее ядро инвестиционного проекта "Зима". Оно введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации. Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать

Наталья Комарова

Губернатор ХМАО-Югры

<p><em style="font-style: italic;">"Газпром нефть" </em>—<em style="font-style: italic;"> надёжный партнёр Ханты-Мансийского автономного округа. Горизонты нашего сотрудничества имеют стратегическое значение: это создание условий для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, цифровизация, природоохранные и социальные проекты, выполнение взаимных обязательств. Всё это прямо влияет на развитие и надёжность минерально-сырьевой базы России, возможности устойчивого развития экономики нашей страны. Месторождение имени Александра Жагрина </em>—<em style="font-style: italic;"> производственное, добывающее ядро инвестиционного проекта "Зима". Оно введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации. Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать</em></p>
<p><em style="font-style: italic;">"Газпром нефть" </em>—<em style="font-style: italic;"> надёжный партнёр Ханты-Мансийского автономного округа. Горизонты нашего сотрудничества имеют стратегическое значение: это создание условий для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, цифровизация, природоохранные и социальные проекты, выполнение взаимных обязательств. Всё это прямо влияет на развитие и надёжность минерально-сырьевой базы России, возможности устойчивого развития экономики нашей страны. Месторождение имени Александра Жагрина </em>—<em style="font-style: italic;"> производственное, добывающее ядро инвестиционного проекта "Зима". Оно введено в эксплуатацию раньше, чем предусмотрено лицензионным соглашением, благодаря решениям правительства автономного округа и технологиям "Газпромнефть-Хантос", использованных для его реализации. Месторождение расположено в ранее не разрабатываемой Карабашской зоне, и сегодня в результате реализации этого проекта мы имеем все доказательства того, что здесь можно и нужно работать</em></p>
Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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