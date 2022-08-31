"Газпром нефть" развивает инфраструктуру крупного кластера Западной Сибири

Проект "Зима", флагманским активом которого является месторождение имени Жагрина, развивается очень динамично и уже стал одним из ключевых для нашей компании. Благодаря результатам геологоразведки мы увеличили его ресурсную базу в восемь раз с 2015 года. Объёмы добычи растут в среднем на 25% в год. На месторождениях "Зимы" обнаружены не только традиционные, но и трудноизвлекаемые запасы углеводородов. Наша компания обладает всеми необходимыми технологиями и компетенциями для работы с такими запасами. Сегодня на долю "трудной" нефти приходится уже около 40% нашей добычи, а в новых проектах — до 80%. Поэтому у меня нет сомнений, что после завершения необходимых геологических исследований мы сможем реализовать потенциал месторождения имени Жагрина и всего кластера "Зима" в полной мере

Александр Дюков Председатель правления "Газпром нефти"