В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира по хоккею
Национальная хоккейная лига (НХЛ) будет изучать вопрос об участии сборной России в Кубке мира 2024 года, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
"Можно будет его провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке, но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира", — заявил Дэйли в эфире подкаста 32 Thoughts.
Ранее стало известно, что сборная России пропустит все хоккейные турниры в 2023 году. Отметим, что в следующем году наша страна должна была принять ЧМ по хоккею и молодёжный ЧМ.
ТАСС / Александр Демьянчук