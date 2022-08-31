В НХЛ высказались о возможном участии сборной России в Кубке мира по хоккею

"Можно будет его провести с Россией, учитывая её текущее положение в мире? Это один из моментов, который мы должны взвесить. Что значит участие России? Это участие сборной России или участие русских игроков? Как это можно организовать, если мы решим это сделать? Тут несколько вопросов, которые мы будем решать в рабочем порядке, но не думаю, что эти вопросы как-то помешают проведению турнира", — заявил Дэйли в эфире подкаста 32 Thoughts.