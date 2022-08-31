Денис Черышев стал игроком итальянской "Венеции"

Российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянской "Венецией", выступающей в Серии В — втором по силе дивизионе страны.

Контракт с клубом из Венеции рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон. Добавим, что в Италии также выступают россияне Алексей Миранчук и Александр Кокорин.