Денис Черышев стал игроком итальянской "Венеции"
Российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянской "Венецией", выступающей в Серии В — втором по силе дивизионе страны.
Контракт с клубом из Венеции рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон. Добавим, что в Италии также выступают россияне Алексей Миранчук и Александр Кокорин.
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Добавим, что последним клубом Черышева была испанская "Валенсия", за которую он выступал с 2018 года, когда перешёл в аренду из "Вильярреала". До этого он также был игроком мадридского "Реала".
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ТАСС / Zuma / Carlos Sanchez Martinez