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31 августа, 13:50

Денис Черышев стал игроком итальянской "Венеции"

Российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с итальянской "Венецией", выступающей в Серии В — втором по силе дивизионе страны.

Контракт с клубом из Венеции рассчитан на два года с возможностью продления на ещё один сезон. Добавим, что в Италии также выступают россияне Алексей Миранчук и Александр Кокорин.

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

От друга Роналду до всеми забытого игрока: Денис Черышев был героем чемпионата мира, а теперь оказался никому не нужен даже в России

Добавим, что последним клубом Черышева была испанская "Валенсия", за которую он выступал с 2018 года, когда перешёл в аренду из "Вильярреала". До этого он также был игроком мадридского "Реала".

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ТАСС / Zuma / Carlos Sanchez Martinez

Шамиль Гаджиев

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