Хлопцы, гоп: кто владеет баром в центре Москвы с русофобскими вечеринками В известном столичном баре "Рок-н-ролл" на большом экране показывали антироссийские ролики. Один из владельцев - зять актёра Леонида Ярмольника, другой - поклонник Украины и российской оппозиции. 2 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Rock'n'Roll ✪ Bar & Café | Москва

В Интернете обсуждают антирусскую выходку популярного "Рок-н-ролл бара" на Сретенке. Персонал запустил на экране, установленном в зале, украинский пропагандистский ролик. Это произошло ночью в разгар вечеринки, когда гости плясали под песню Smells Like Teen Spirit группы "Нирвана".

Проукраинский клип телеканала "Эспрессо TV", который показали посетителям московского "Рок-н-ролл бара". Видео © Telegram / SHOT

На кадрах русские предстали едва державшимися на ногах пьяницами, а украинцы — рыцарями без страха и упрёка. Один из посетителей заснял происходящее на телефон и выложил в Сеть.

Вскоре администратору социальных сетей "Рок-н-ролл бара" Наталье Стасюк пришлось отключать лайки и комментарии из-за обрушевшейся волны хейта. Однако никаких извинений от неё не последовало — наоборот. Рассерженных русских Стасюк назвала провокатарами, хамами и ботами. Судя по её соцсетям, она большая поклонница Алексея Навального, Марии Певчих и телеканала "Дождь", признанного иноагентом.

Издевательский ответ админа соцсетей "Рок-н-ролл бара" Натальи Стасюк возмущенным русским. Фото © Telegram / RockNRollBarMoscow, © VK / stasyuchka.nata

Корренспонденты телеграм-канала Shot отправились в оскандалившеся заведения, чтобы прояснить ситуацию. Старшая менеджер Анна ушла от ответа:

— Я не могу объяснить. Меня не было, я не знаю, что было. Никто не давал на такое согласие. Это случайность, — бросила она на ходу и спешно укрылась от журналистов в служебном помещении.

Старшая менеджер Анна не в курсе. Видео © Telegram / SHOT

Русофобский ролик, который увидели посетители бара, снял украинский телеканал "Эспрессо TV". Ещё недавно им владели бывший премьер Незалежной Арсений Яценюк и жена Арсена Авакова, экс-министра МВД Украины. Запустить "Эспрессо TV" в России без VPN (сервис обхода блокировок) невозможно. Впрочем, по некоторым данным, на экране прокрутили заранее подготовленную нарезку кадров. Как бы то ни было, это не случайность.

Общественники уже обратились в столичнуую полицию с просьбой провести проверку в "Рок-н-ролл баре".

— Учитывая количество находившихся там людей в момент трансляции данного видеоролика, нахождение бара в непосредственной близости от здания ФСБ России, считаем, что в действиях неустановленных лиц содержатся публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, — обратился к силовикам глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Среди владельцев есть человек, открыто поддерживающий Украину

"Рок-н-ролл бар" принадлежит юрлицу ООО "Рок-н-ролл". Выручка "грязными" в 2021 году там составила солидные 150 млн рублей, но чистая прибыль оказалась куда скромнее, всего 11 млн рублей. Когда начался коронавирус, это увеселительное предприятие дважды получало субсидии из госказны на общую сумму 1,6 млн рублей.







"Рок-н-ролл бар" входит в альянс United Bars, состоящий из нескольких питейных заведений-побратимов. Всех их объединяют одни и те же владельцы, сходные концепции, цены и публика.

Полтора года назад директором "Рок-н-ролл бара" стала 36-летняя Наталья Захарова. Ранее она трудилась в других заведениях альянса. В соцсетях Захарова не высказывает свою политическую позицию, не постит никаких фотографий, а лишь размещает время от времени вакансии для шеф-поваров и официантов.

Основной владелец "Рок-н-ролл бара" Андрей Мальцев. Фото © linkedin.com

Основным владельцем ООО "Рок-н-ролл" (48,8% долей в бизнесе) является зять актёра Леонида Ярмольника — 44-летний Андрей Мальцев. Этот человек добился высот в российском филилале скандинавского "Нордеа банка", проработав там 10 лет на позиции члена правления. В 2010 году он вложился в "Рок-н-Ролл бар" и с тех пор активно занимается ресторанно-барным бизнесом.

Прописка у него была в скромной "брежневке" в спальном районе Ясенево. Вероятнее, он живёт у супруги. Его жена числится по двумВ престижным адресам: в апартаментах площадью 203 квадрата в историческом особняке на улице Щепкина (стоимость около 100 млн рублей) и трёхкомнатной квартире в элитной новостройке на улице Усачёва (цена около 130 млн рублей).

В автопарке бизнесмена — два дорогих мотоцикла Harley Davidson, внедорожник Lexus LX570 и купе Jaguar XKR-S.

Совладелец "Рок-н-ролл бара" Азамат Каримов. Фото © VK / Азамат Каримов

7,2% долей в "Рок-н-ролл баре" принадлежат 44-летнему уроженцу Уфы Азамату Каримову. Он активно участвовал в так называемом "умном голосовании", которое проводила экстремистская организация "ФБК". В соцсетях он подписан на Алексея Навального, его жену и дочь, на украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, на беглых олигархов Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Каримов открыто постит украинский флаг и обвиняет президента России.

Один из проукраинских постов Азамата Каримова. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / azamat707

Азамат Каримов непосредственно руководил "Рок-н-ролл баром" с момента открытия в 2010 году и до марта 2021-го. Судя по фотографиям в его профиле, это заведение ему как родное.

Сейчас Каримов возглавляет проблемную фирму "Бар-10" (единственный владелец — зять Ярмольника). Её счета заблокированы налоговой службой, вероятно, из-за несдачи отчётности и неуплаты налогов. Если судить по адресу, за этим юрлицом скрывается другой популярный московский бар — "Тема".

Бар "Тема"располагается в Потаповском переулке в доме 5с2. Фото © 2gis.ru

Азамат Каримов также является совладельцем компании "Хотельер", управляющей двумя гостиницами — на Дмитровском шоссе и улице Бауманской. Этот бизнес в нарушение налогового законодательства уже больше года не сдаёт отчётность. Любопытный нюанс: одним из совладельцев "Хотельера" ранее была Наталья Стасюк, та самая администратор соцсетей "Рок-н-ролл бара", которая вместо извинений обозвала возмущенных русофобским роликом граждан хамами и ботами.

Коттедж Азамата Каримов в селе Минеево. Фото © Yandex Карты

Азамат Каримов женат, у него две дочери. Он не производит впечатление богатого человека. Сейчас ездит на бюджетном кроссовере Kia Seltos, ранее — на паркетнике Mitsubishi Outlander. В собственности его семьи квартира в новостройке в подмосковном Реутове стоимостью около 10 млн рублей. Впрочем, Каримов предпочитает жить в коттедже. В Дмитровском районе в селе Минеево у него добротный дом с участком 18 соток.

А ещё Каримов посещает мотошколу. На его отечественном мотоцикле Avantis красуются наклейка "Рок-н-ролл бар".

Азамат выезжает из своего коттеджа на мотоцикле. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / azamat707

Возможно, теперь правоохранительные органы Москвы проведут проверку и дадут оценку действиям руководства и персонала популярного у молодежи бара, где крутят русофобский контент.

Могли ли в популярном баре случайно запустить антироссийские ролики? 0 Нет, такое случайно не происходит Это личная инициатива кого-то из барменов или персонала Кто-то так решил отомстить хозяевам заведения Это происки конкурентов

Авторы Егор Пережогин