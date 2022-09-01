Богатый, успешный и холостой: Почему один из основателей "ЛУКойла" Равиль Маганов выпал из окна больницы 1 сентября при загадочных обстоятельствах погиб очередной топ-менеджер из сферы ТЭК — Равиль Маганов. Это седьмая смерть высокопоставленного управленца за этот год. Что о нём известно? 1 сентября, 11:21 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ, kremlin.ru

Сегодня утром охрана центральной кремлёвской больницы (ЦКБ) обнаружила под окнами одного из корпусов тело 68-летнего Равиля Маганова. По предварительным данным, он выпал с шестого этажа и скончался от травм. В больнице он лечился от болезни сердца.

На месте сейчас работают сыщики, выясняют точную картину произошедшего. СКР уже начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Предварительно причиной смерти считают самоубийство. Сообщается, что помимо проблем с сердцем у Маганова была диагностирована депрессия, что в совокупности и могло привести к суициду. Не исключено, что причиной трагедии могла стать нелепая случайность. В палате Маганова был балкон, где на окне нашли пачку сигарет, откуда он мог выпасть по неосторожности.

В компании "ЛУКойл" осторожно прокомментировали смерть топ-менеджера, не раскрывая причины.

— C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжёлой болезни ушёл из жизни председатель совета директоров ПАО "ЛУКойл" Равиль Маганов, — сообщили в компании.

Это уже седьмая загадочная смертью топ-менеджера крупной российской топливно-энергетической компании за 2022 год. В январе погиб 60-летний Леонид Шульман — глава транспортной службы "Газпром инвеста". В феврале при странных обстоятельствах умер заместитель гендиректора Единого расчётного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков. В апреле в Москве застрелили бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, а также его жену и дочь. Через несколько дней в Испании, в городке Льорет-де-Маре, так же расправились с экс-менеджером "Новатэка" Сергеем Протасеней, его женой и дочерью.

В мае этого года бывший топ-менеджер "ЛУКойла" Александр Субботин умер во время проведения шаманского обряда от острой сердечной недостаточности. В июле под Санкт-Петербургом нашли тело 61-летнего Юрия Воронова, директора компании – подрядчика "Газпрома".

Потомственный нефтяник

Погибший был представителем крупнейшего нефтяного клана Татарстана и приходился родным братом генеральному директору и члену совета директоров ПАО "Татнефть" Наилю Ульфатовичу Маганову. Их отец Ульфат Маганов стоял у истоков промысловой геофизики Татарстана.

"ЮКОС", "ЛУКойл" и ОАО "Газпром" учредили "Каспийскую нефтяную компанию". 25 июля 2000 года. Равиль Маганов — крайний справа. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

Равиль Маганов родился в Альметьевске Татарской ССР. В 1977 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. С 1988 года Маганов двигался по карьерной лестнице ПО "Лангепаснефтегаз", занимая должности главного инженера, заместителя генерального директора и генерального директора.

Маганов с начала 90-х курировал добычу и разведку в компании, в 2006 году стал первым исполнительным вице-президентом "ЛУКойла". В июне 2020-го Маганова назначили на пост первого вице-президента, курирующего блок разведки и добычи. Тогда же он был назначен председателем совета директоров компании. Имеет ряд правительственных наград.

Президент России Владимир Путин и первый исполнительный вице-президент публичного акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКойл" Равиль Маганов (слева направо), награждённый орденом Александра Невского, во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле. Фото © kremlin.ru

Маганов был совладельцем ООО "Буровая компания развитие", связанного с "Холдингом стратегического развития", находящегося под контролем ЗПИФ "Бизнес и инвестиции". ООО "БК "Развитие" также управляет долей в буровой компании "Евразия" — получательницы госконтрактов на сумму 95 млрд рублей.

Лененды о Маганове

Считается, что имя концерну "ЛУКойл" дал именно Маганов (по первым буквам названий городов Лангепаса, Урая и Когалыма), который был тогда директором подконтрольного "Татнефти" "Лангепаснефтегаза". Вагиту Алекперову название столь понравилось, что он выделил Маганову премию в 300 рублей.

Пресса называла Равиля Маганова "главным аппаратным противником" Ралифа Сафина — отца певицы Алсу, который якобы из-за конфликта в начале 2000-х был вынужден покинуть компанию.

Ралиф Сафин (справа) и его дочь Алсу. 2003 год. Фото © ТАСС / Виктор Воног, Николай Марочкин

Сообщается, что Маганов был женат и имел сына и дочь. Семья практически не светилась в публичной сфере до развода топ-менеджера. В 2009 году в СМИ обсуждалась передача Магановым супруге Елене миллиона акций компании (0,118% уставного капитала) по соглашению о разделе совместного имущества. Пакет Маганова снизился с 0,486% до 0,368%. Доля жены стоила $44,35 млн, Маганова — $138,98 млн. Тогда же сообщалось, что супружеская чета Магановых была среди благотворителей, которые оказывают поддержку Малому театру.

В 2010 году налоговики сообщали, что Маганов при состоянии в $230 млн отказался заплатить в казну 114 тыс. рублей за свою подмосковную недвижимость. В 2011 году он занял 88-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России с общим годовым доходом 67,11 млн рублей.

В последнее время топ-менеджер проживал по адресу Москва, 1-й Спасоналивковский переулок, д. 20, также у него было несколько квартир на Ленинском и Университетском проспектах.

В деревне Жуковке Одинцовского района у него остался загородный трёхэтажный особняк площадью 2442,1 кв. м, кадастровая стоимость которого составляет 163 млн рублей. Также у него был участок в деревне Таганьково Одинцовского района кадастровой стоимостью 12 млн рублей.

Вы верите в то, что топ-менеджер "ЛУКойла" случайно выпал из окна? 0 Скорее всего, он свёл счёты с жизнью из-за депрессии Да, вполне мог случайно выпасть из окна Это могло быть убийство, замаскированное под случайность

Авторы Станислав Сенькин