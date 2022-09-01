МегаФон предложил абонентам виртуального секретаря с уникальными возможностями Комплексное решение Агент Ева, не имеющее аналогов в России, стало доступно всем абонентам МегаФона. 1 сентября, 12:32 Обложка © Мегафон

Бесплатный сервис "Агент Ева" от МегаФона может выполнять роль виртуального секретаря, блокировать отдельные категории нежелательных вызовов, предупреждать о потенциально опасных сайтах. Функционал настраивается в зависимости от потребностей конкретного пользователя в личном кабинете.

Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы, которые сбросил или пропустил пользователь. Возможности искусственного интеллекта позволяют Еве поддержать любой разговор. Если вызов важный, она уточнит детали, если звонит спамер — выслушает его предложение и попрощается. При этом текстовая расшифровка разговора и аудиозапись диалога придет в мобильное приложение МегаФона, где с ней можно ознакомиться и увидеть все подробности.

Как отмечается в сообщении МегаФона, Агент Ева с высокой точностью выявляет спамеров, используя для этого обновляемую базу из сотен тысяч номеров, созданную на основе больших данных. Если вызов поступает с номера, которого нет в телефонной книге абонента, Агент Ева покажет визитку с категорией организации или укажет конкретное название компании. Абонент может в один клик заблокировать отдельные категории нежелательных звонков и такие вызовы будут переводиться на виртуального секретаря по умолчанию. Например, можно самостоятельно отвечать на звонки из банков, но все опросы переводить на виртуального секретаря.

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Также сервис делает более безопасным для абонента серфинг в интернете. При попытке перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, Ева предупредит пользователя, что злоумышленники пытаются получить доступ к его конфиденциальным данным.

Все три основные опции доступны при подключении Агента Евы по умолчанию, но при желании абонент может настраивать функционал. В частности, у пользователя есть возможность выбрать виртуального секретаря Максима с мужским голосом.

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- Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее, — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. — С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов.

Впервые МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Пилотный проект позволил учесть все потребности пользователей и максимально расширить функционал решения.

Авторы Валерия Мишина