Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина родила ребёнка в 46 лет

Бывшая чемпионка мира по боксу во втором среднем весе россиянка Наталья Рагозина второй раз стала мамой. Об этом 46-летняя спортсменка написала в своих соцсетях.

Новорождённую девочку назвали Анастасией. Также у Рагозиной есть 21-летний сын Иван.

"Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! Родилась наша девочка в час ночи. Господи, спасибо за всё. Спасибо Пресвятой Богородице!" — написала Наталья.