Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина родила ребёнка в 46 лет
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official
Бывшая чемпионка мира по боксу во втором среднем весе россиянка Наталья Рагозина второй раз стала мамой. Об этом 46-летняя спортсменка написала в своих соцсетях.
Новорождённую девочку назвали Анастасией. Также у Рагозиной есть 21-летний сын Иван.
"Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! Родилась наша девочка в час ночи. Господи, спасибо за всё. Спасибо Пресвятой Богородице!" — написала Наталья.
С 2004 по 2009 год Рагозина провела 22 боя на профессиональном ринге, победив в каждом из них. При этом 13 поединков она завершила нокаутами. Сейчас россиянка возглавляет Ночную лигу женского хоккея.