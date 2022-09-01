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1 сентября, 08:56

Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина родила ребёнка в 46 лет

<p>Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official</p>

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official

Бывшая чемпионка мира по боксу во втором среднем весе россиянка Наталья Рагозина второй раз стала мамой. Об этом 46-летняя спортсменка написала в своих соцсетях.

Новорождённую девочку назвали Анастасией. Также у Рагозиной есть 21-летний сын Иван.

"Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! Родилась наша девочка в час ночи. Господи, спасибо за всё. Спасибо Пресвятой Богородице!" написала Наталья.

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С 2004 по 2009 год Рагозина провела 22 боя на профессиональном ринге, победив в каждом из них. При этом 13 поединков она завершила нокаутами. Сейчас россиянка возглавляет Ночную лигу женского хоккея.

Роман Фейгин

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