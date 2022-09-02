Забрали, чтобы опозориться: Как Словения и Польша провалили организацию ЧМ по волейболу, который отняли у России Турнир, который Россия была готова провести по высшему разряду, оказался совсем не нужен зрителям в Словении и Польше. 1 сентября, 21:40 Обложка © Getty Images / Cem Ozdel / Anadolu Agency

Чемпионат мира по волейболу 2022 года мог стать главным событием в мире спорта для нашей страны. Россия несколько лет готовилась триумфально принять у себя турнир, а болельщики постепенно начинали покупать билеты. Однако ситуация в мире и абсолютно политическое решение FIVB привели к тому, что теперь чемпионат мира принимают Польша и Словения. И, как показывает статистика, с точки зрения организации и зрительского интереса это был полный провал. Лайф рассказывает, как главное событие в мире волейбола проходит мимо болельщиков, для которых команды и играют.

Тысяча зрителей на матче — уже подарок

По сути, для Польши и Словении чемпионат мира тоже стал сюрпризом. Страны в экстренном порядке должны были организовать всё по высшему разряду, причём за несколько месяцев. У России в этом плане времени было гораздо больше. Да и опыт проведения очень больших турниров у нашей страны имеется: ЧМ по футболу 2018 года, хоккейный чемпионат мира 2016-го. Россия явно бы не ударила в грязь лицом.

Болельщики Ирана. Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KUPLJENIK

Да и зрительский интерес к турниру явно был бы выше, чем в Польше и Словении. Яркий пример — Казань, где задолго до старта турнира начали раскупать билеты и уже было продано более двух тысяч. Что же там у европейских Польши и Словении? Здесь стоит обратиться к официальному сайту турнира, который публикует и статистику всех матчей, и количество зрителей на трибунах.

Самые непосещаемые матчи ЧМ-2022 по волейболу в Польше и Словении: Турция – Китай — 90 зрителей

Япония – Катар — 100 зрителей

Канада – Китай — 100 зрителей

Аргентина – Египет — 100 зрителей

Канада – Турция — 100 зрителей.

Забавно, но все эти матчи проходили в Любляне. Словенская столица и местная арена на 12,5 тысячи человек вообще заполняются лишь по редким праздникам. К таковым относятся матчи сборной Словении, на которые ходят по 10–11 тысяч человек. А вот встречи сборной Бразилии — одного из лидеров мирового волейбола — не пользуются вообще никаким интересом. Три матча бразильцев в предварительном раунде посетило 1080 человек. В среднем это 360 человек на одну игру. Смешно? Да.

Забавно и то, что у огромного количества встреч не набирается и 1000 болельщиков на арене. И речь идёт не только об играх нетоповых сборных типа Турции или Катара, а, например, игре Франция – Германия, на которую пришло лишь 800 человек. Или же игра соседней со Словенией Италии в Любляне против Канады собрала чуть более 600 зрителей на трибунах. Одной из причин может быть неудачный график — в словенской столице за один день проходит по четыре игры.

— Я не хочу говорить о Словении. Мы как-то говорили с FIVB о том, что четыре матча за один день в одном зале — это что-то невозможное. FIVB упорствовала, и мы видим результаты в Словении. Встречу Куба – Бразилия, которая была очень интересной, посмотрели несколько сотен человек. Это не продвижение волейбола, — заявил президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерски.

Иными словами, даже сами организаторы признают, что провалили организацию турнира, ведь болельщицкий интерес — один из главных показателей того, как сработал оргкомитет. Впрочем, куда ведь важнее то, что чемпионат забрали у России. Наверняка организаторы видят в этом некую свою победу, хотя интерес болельщиков о победах не говорит.

Украину взяли вместо России на турнир, и она стала сенсацией

На фоне решения забрать у нас ЧМ то, что вместо сборной России на турнир поехала команда Украины, не удивляет вообще. Примечательно, но команда из Незалежной оказалась на турнире благодаря решению FIVB. Однако это не мешает ей и зрителей на трибуны привлекать, и добиваться результатов.

Украина – Тунис. Фото © ТАС / ЕРА / Jaroslaw Praszkiewicz

Из трёх матчей предварительного раунда у сборной Украины — одно поражение. Проиграли они лишь грозным сербам в самом первом матче, а вот потом были победы над Тунисом и Пуэрто-Рико. К слову, первые для команды из Незалежной за ни много ни мало 24 года. Теперь украинцам нужно проходить достаточно крепкую сборную Нидерландов. Понятно, что задача непростая, но если украинцы выйдут дальше, то это будет самый абсурдный выход в четвертьфинал в истории. Нечто похожее было с футбольной сборной Дании в 1992-м, когда её экстренно взяли на турнир, который впоследствии она и выиграла.

В любом случае, можно признать, что ЧМ по волейболу Польша и Словения не смогли организовать так, как это бы сделала Россия, которая готовилась порадовать этим праздником спорта чуть ли не всю страну. Наверняка это понимают и организаторы из FIVB, но, разумеется, сказать этого они не могут. Вряд ли на матчах турнира в России было бы по 100 человек. Даже в самый грустный день.

Болельщики Нидерландов. Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KUPLJENIK Вам интересно следить за ЧМ по волейболу в Польше и Словении? 0 Нет. Но если бы турнир провели в России, я бы смотрел Нет, но я и так не собирался за ним следить Конечно! Это же чемпионат мира Да, но турнир в России вызвал бы у меня больший интерес

Авторы Шамиль Гаджиев