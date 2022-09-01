Бывший футболист молодёжной сборной России Жигулёв перешёл в "Пари НН"

"Нижний Новгород" подписал контракт с бывшим полузащитником молодёжной сборной России Ильёй Жигулёвым. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано на два года. В новом клубе он взял редкий для полузащитника четвёртый номер.

"Многие классные футболисты, игравшие на моей позиции, выходили на поле с четвёркой на спине. Стивен Джеррард, к примеру, в национальной сборной Англии. Последний раз под этим номером, играя за "Тосно", я завоевал Кубок страны. Надеюсь, и в Нижнем он принесёт мне удачу", — сказал Жигулёв.