Наследники "Аполлонов": Как американцы возвращаются на Луну Сверхтяжёлая ракета SLS отправила корабль "Орион" в полёт вокруг Луны в беспилотном режиме. До высадки астронавтов на лунной поверхности предстоит провести две миссии. 3 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Эта ракета не зря напоминает систему Space Shuttle: боковые твердотопливные ускорители те же (только на 25% мощнее), да и сама 65-метровая первая ступень — это тоже в общем и целом бак с водородом и кислородом, под которым установлены четыре маршевых двигателя RS-25 — кстати, точно такие же, как были у "челноков". В NASA считают очень важным запустить программу "Артемида" именно на этом сверхтяже — он символизирует продолжение славной истории.

2 сентября 2022 года ракета Space Launch System отправила в космос корабль "Орион" в рамках миссии Artemis-1. Он летит без экипажа. Через две недели достигнет места назначения и проведёт на окололунной орбите 6 дней. Орбита эта будет ретроградной — корабль будет кружиться вокруг Луны в направлении, противоположном её вращению вокруг своей оси. А затем ещё несколько дней "Орион" будет возвращаться к Земле. Запланированная дата приводнения — 10 октября 2022 года. Задача миссии — проверка всех систем для предстоящей высадки астронавтов на лунной поверхности.

Следующий пуск по программе "Артемида" намечен на 2024 год, тогда в такой же полёт вокруг Луны и обратно отправятся четверо астронавтов. А дальше — самое интересное: высадка на поверхность. Она будет сильно отличаться от того, как проходили миссии "Аполлонов".

Во-первых, экипаж пробудет на Луне около недели. До сих пор рекордсменами в этом смысле были Юджин Сернан, Рон Эванс и Харрисон Шмитт — астронавты "Аполлона-17": они провели на Луне трое суток.

Во-вторых, стоит упомянуть об усовершенствованных скафандрах, особенно о том, который предназначен для выхода на поверхность. Между прочим, специалисты NASA создавали его при участии коллег из российского НПП "Звезда". Одно из его принципиальных отличий в том, что астронавт как бы "заходит" в него, как в дом, через "дверь" на спине, то есть костюм представляет собой практически единую конструкцию, разве что шлем и перчатки надеваются отдельно. Именно такими создаются российские "выходные" скафандры. А американские обычно делаются так, что их нужно надевать по частям: "штаны" отдельно, ботинки отдельно и так далее.

Наконец, сама высадка будет проходить не так, как в ходе миссий "Аполлонов". Дело в том, что в этом процессе будет задействована окололунная станция Gateway, которую к тому моменту предстоит развернуть на очень вытянутой орбите: в ближней точке до Луны будет 2000 километров, в самой дальней — 75 000. Перигей удобен для высадок, апогей — для будущих стартов уже к Марсу.

Так вот, лунный посадочный модуль к моменту прибытия "Ориона" с экипажем Artemis III будет уже ждать их пристыкованным к Gateway. Двое из четверых астронавтов переходят в него через станцию, отстыковываются и садятся на Луне. Для высадки выбрали окрестности Южного полюса, как вариант рассматривают кратер Шеклтона и ещё более десятка мест: там много запасов водяного льда, а вода — это не только потенциальное питьё и кислород для дыхания, но и после электролиза — водород и кислород как соответственно ракетное топливо и окислитель. Задача программы "Артемида" — так же, как и лунных программ России и Китая, — не просто высадиться на Луне, а развернуть там постоянную базу, на которой можно жить и работать, как на антарктической научной станции.

После завершения работы на поверхности астронавты садятся в небольшой взлётный модуль, стартуют в нём обратно к станции, стыкуются с ней, далее переходят в "Орион" и улетают на Землю. А сам лунный посадочный корабль останется на поверхности спутника Земли и превратится в мемориал в честь торжественного события. Как говорят специалисты по космическому праву, все места высадок астронавтов на Луне наверняка рано или поздно будут каким-то образом огорожены, поскольку дороги как память. Напомним, на сегодняшний день таких мест шесть.

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Авторы Адель Романенкова