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2 сентября, 09:50

Третьяк рассказал, как советские хоккеисты выменивали у финнов ленту для клюшек на водку

Легендарный вратарь и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Суперсерия‑1972 против канадцев заставила всерьёз задуматься о проблеме сервиса в нашем хоккее. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Сегодня отмечается 50 лет со дня первого матча между сборной СССР и канадскими профессионалами. В ходе Суперсерии-1972 североамериканцы выиграли четыре матча из восьми, советская сборная победила трижды. Ещё одна встреча завершилась вничью.

"Весь хоккейный быт в Канаде был на высоте, всё для игры! А у нас в сборной порой ленты не было клюшки обмотать. У финнов выменивали на водку. Мы тогда почувствовали, что нашему хоккею не хватало сервиса", — сказал Третьяк.

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Добавим, что в 1974 году наши хоккеисты выиграли следующую Суперсерию. В восьми матчах наши одержали четыре победы, трижды уступили и один раз сыграли вничью.

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ФХР

Роман Фейгин

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