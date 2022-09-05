Странные следы: Что за структуры нашёл под поверхностью Марса радар ровера Perseverance То, что удалось увидеть внутри Красной планеты с помощью радиолокации, может приблизить науку к разгадке одной из величайших тайн. 4 сентября, 21:40 Perseverance Rover. Обложка © Shutterstock

Где работает марсоход Perseverance

У кратера с говорящим названием Езеро (в англоязычном варианте — Джезеро) богатая событиями история. Изначально место, где он находится, было и остаётся, по основной версии, обширным щитовым вулканом, по просторам которого миллиарды лет назад разлилась и навеки застыла тёмная базальтовая лава. Именно поэтому образовавшееся таким образом плато Большой Сирт на карте Марса выглядит как некое бесформенное пятно.

Внешний вид и структура расположенного на нём кратера подсказывают, что примерно 3,9 миллиарда лет назад здесь упал астероид. То есть это типичный ударный кратер. Но самое интересное, что, по всей видимости, со временем он заполнился водой. Именно поэтому кратер и назвали Езеро. Это в честь одноимённого посёлка в Боснии и Герцеговине, расположенного у озера. Правда, в Сети не удаётся выяснить, является ли это земное озеро кратерным. Но в любом случае теперь весь мир, как смог, выучил хотя бы одно славянское слово.

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Примерно 3,9 миллиарда лет назад на Марсе царила эпоха постоянных извержений вулканов, интенсивной космической бомбардировки и при этом изобилия поверхностных вод. На Красной планете было тепло и даже жарко: воздух мог прогреваться до 50 °С. Атмосфера по плотности — как сейчас на Земле. Поэтому есть мнение, что если была когда-то жизнь на Марсе, то это было бы для неё лучшее время. К примеру, земные термофилы (бактерии-любители высоких температур) могли бы тогда на Красной планете прекрасно себя чувствовать.

Так вот, в пользу того, что марсианский кратер Езеро действительно когда-то был "езером", говорит хотя бы то, что к нему примыкают извилистые бывшие речные русла. К примеру, на снимке ниже можно видеть слева реку, которая в Езеро впадала, а справа — ту, которая из него вытекала.

Марсианский кратер Езеро с примыкающими к нему руслами рек. Фото © NASA

Кроме того, на западном склоне кратера удалось найти глинистые минералы, а глина может образоваться только в присутствии воды в жидком состоянии.

Что нашёл радар под поверхностью Марса

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") передвигается по дну кратера Езеро со скоростью максимум 160 метров в час. Подвеска позволяет переезжать через камни до полуметра в диаметре. И тем не менее в NASA тщательно программируют его маршруты, выбирая самые ровные участки. На борту целый набор камер, спектрометров, а прибор Sherlock оснащён бурильной установкой для сбора грунта, который планируют в будущем забрать и доставить на Землю. К сожалению, эта дрель может просверлить поверхность на глубину лишь в несколько сантиметров. Но есть у "Настойчивости" прибор, который позволяет заглянуть на глубину в десятки метров. Это радиолокатор RIMFAX, разработка Норвежского центра оборонных исследований.

Прибор RIMFAX, установленный на борту марсохода Perseverance. Фото © Wikipedia

Международная команда учёных исследовала данные, которые он собрал в первые семь месяцев работы Perseverance (ровер находится на Марсе с февраля 2021 года). За это время радар просветил территорию протяжённостью более 2,5 километра. В среднем проникал на глубину 15 метров.

Планетологи там увидели, как и ожидалось, слои различных пород, но в некоторых местах этот "марсианский пирог" выглядит несколько странно — слои оказались наклонены. По подсчётам учёных, примерно на 15 градусов. Эксперты подчёркивают, что без вмешательства каких-то процессов на Марсе они были бы исключительно горизонтальными.

Есть две версии: либо это результат вулканической деятельности (магма снизу поднималась), либо всё произошло из-за воздействия воды. По словам геологов, такую картину они привыкли наблюдать во многих земных горных породах, где долгими столетиями и тысячелетиями выпадал осадок из воды.

Если вода на Марсе была, то куда она делась?

Наука склоняется к тому, что больше всех виноваты слабая (по сравнению с земной) гравитация и практически никакое магнитное поле: из-за всего этого вода легче попадает в атмосферу, поднимается высоко, а наверху её запросто сдувает солнечный ветер. Кроме того, есть подозрение, что когда-то ось Марса была более наклонена, из-за чего сильнее разогревались полярные шапки планеты. У планетологов найдётся ещё довольно много чего рассказать о том, в чём не повезло Марсу, а повезло Земле.

Фото © shutterstock Считаете ли вы возможной внеземную жизнь? 0 Да, было бы слишком странно, если бы её не было Нет, Земля слишком уникальна

Авторы Адель Романенкова