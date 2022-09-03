Огненное дерби: "Милан" победил "Интер" в матче чемпионата Италии с пятью голами
Дубль Леана принёс "Милану" победу над "Интером" в Серии А
Действующий чемпион Италии по футболу "Милан" в матче пятого тура Серии А победил в городском дерби "Интер" со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".
На 21-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович вывел "Интер" вперёд. После этого "россонери" забили три гола подряд. Дубль оформил португальский нападающий Рафаэл Леан, также отличился французский форвард Оливье Жиру.
В середине второго тайма боснийский игрок атаки "Интера" Эдин Джеко сократил разрыв в счёте до минимума. В оставшееся время команда Симоне Индзаги была близка к тому, чтобы восстановить равенство на табло, но не смогла реализовать созданные моменты.
"Милан" набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. "Интер" с девятью баллами располагается на пятой позиции.
Чемпионат Италии по футболу
Серия А. Пятый тур
"Милан" – "Интер" — 3:2
Голы: Брозович 21' (0:1), Леан 28' (1:1), Жиру 54' (2:1), Леан 60' (3:1), Джеко 67' (3:2)
ФК "Милан"