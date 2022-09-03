Огненное дерби: "Милан" победил "Интер" в матче чемпионата Италии с пятью голами

Действующий чемпион Италии по футболу "Милан" в матче пятого тура Серии А победил в городском дерби "Интер" со счётом 3:2. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

На 21-й минуте хорватский полузащитник Марцело Брозович вывел "Интер" вперёд. После этого "россонери" забили три гола подряд. Дубль оформил португальский нападающий Рафаэл Леан, также отличился французский форвард Оливье Жиру.

В середине второго тайма боснийский игрок атаки "Интера" Эдин Джеко сократил разрыв в счёте до минимума. В оставшееся время команда Симоне Индзаги была близка к тому, чтобы восстановить равенство на табло, но не смогла реализовать созданные моменты.

"Милан" набрал 11 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. "Интер" с девятью баллами располагается на пятой позиции.