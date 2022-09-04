Двукратный чемпион мира Сёмин стал президентом клуба "Сокол"
Двукратный чемпион мира, бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Сёмин стал президентом клуба "Сокол" из Красноярска. Об этом сообщается на сайте команды.
"В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу", — заявил Сёмин.
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Добавим, что красноярский "Сокол" выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Сам Сёмин является уроженцем Красноярска и именно в этом городе он проводил звёздный матч, посвящённый окончанию его карьеры.
ТАСС / Андрей Самсонов