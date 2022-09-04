Двукратный чемпион мира Сёмин стал президентом клуба "Сокол"

"В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу", — заявил Сёмин.