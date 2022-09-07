Неспокойно синее море: Почему пуски ракет с мыса Канаверал почти всегда переносятся По этой же причине корабли Crew Dragon невозможно запускать к МКС по трёхчасовой схеме, как "Союзы". 6 сентября, 21:40 Ракета SLS в рамках лунной миссии Artemis 1. Обложка © NASA

Автор этого видео написал, что, пока он наблюдал это зрелище, доблестные громоотводы как минимум трижды сослужили свою службу.

Сверхтяжёлая ракета SLS (Space Launch Sistem) — гордость NASA, наследие системы Space Shuttle — долгие часы ждала обратного отсчёта на стартовой площадке, чтобы совершить первую попытку отправить космический корабль "Орион" в беспилотный полёт вокруг Луны для отработки систем. Это должно стать первым шагом к долгожданному возвращению людей на Луну — такова задача программы "Артемида". Пуск был назначен на 29 августа 2022 года. Не состоялся он не по вине погоды, а, как выяснилось, из-за неполадки с одним из четырёх главных двигателей: не сработала система криогенного охлаждения. По техническим же причинам не удалось совершить и вторую попытку запустить корабль 2 сентября.

Но на самом деле даже без неисправностей очень трудно добиться соблюдения сроков запуска с мыса Канаверал, и всё из-за его расположения. Как рассказал Лайфу источник в космической отрасли, старты там очень зависят от погодных условий.

— На мысе Канаверал очень много ограничений по пуску, и американцы не могут гарантировать, что они, скажем, записались на 2 сентября и второго — запустят. Они приходят 2 сентября и ждут у моря погоды, — посетовал он.

Изначально эту площадку выбрали для космических пусков из-за её относительно близкого расположения к экватору: чем ближе к экватору, тем больше центробежная сила от вращения Земли помогает ракете подняться в небо. Соответственно, тем меньшая тяга двигателей нужна для поднятия одного и того же груза.

Но, с другой стороны, мыс Канаверал расположен близко к океану, что и создаёт его "метеозависимость". Дело в том, что в случае нештатной ситуации ракетная ступень или космический корабль упадут в воду. И если это (не дай бог, конечно) случается, то очень важно, какова в этот момент сила ветра, высота волны. Кстати, запускаемые с Канаверала корабли приводняются только на парашютах, без использования тормозных двигателей. Забирать экипаж после посадки на воду хлопотнее и рискованнее, чем после посадки в степях Казахстана.

NASA отложило запуск Artemis из-за технических проблем. Мыс Канаверал, 4 сентября 2022 года. Фото © Getty Images / Joe Raedle

— Одно дело, когда вы ждёте и у вас есть какие-то вертолётные площадки, а там уже где-то вертолёты быстро могут забрать и вы идёте на сушу. Но когда вы падаете в море, кроме корабля, никто добраться до вас не может, — подчеркнул источник.

И по той же причине космические запуски к МКС с Канаверала невозможно провести по разработанной в России быстрой схеме стыковки. Корабли "Союз" добираются до орбитальной станции и стыкуются с ней уже через 3,5 часа после старта с Байконура: корабль делает всего два витка вокруг Земли. Чтобы провести такую схему, необходимо точно рассчитать время старта так, чтобы через 3,5 часа станция оказалась поблизости. Если пропустить назначенное время пуска, после двух витков МКС будет уже не там, где нужно. Именно поэтому корабли Crew Dragon компании SpaceX при всём их техническом совершенстве добираются до станции целые сутки.

— Допустим, Маск подготовит короткую схему, а ракета в нужный момент не полетела, — рассуждает собеседник Лайфа.

Фото © Getty Images / Paul Hennessy / Anadolu Agency

В этом смысле специалист считает очень удачным выбор высокоширотной орбиты для будущей национальной станции РОСС. Как он пояснил, в будущем не только беспилотные, но и пилотируемые пуски "Роскосмос" намерен проводить с космодрома Восточный, а он, как известно, расположен у берегов Тихого океана. Так вот, если новая станция будет летать на высоких широтах (на орбите с наклонением 98 градусов), то траектория пуска ракет с Восточного будет проходить над сушей. А если бы для РОСС выбрали точно такую же орбиту, как у МКС (с наклонением в 51 градус), то ракеты полетели бы над водой.

— Тихий океан — он только на словах Тихий, и у нас бы резко сократилось вообще количество возможностей по запуску пилотируемых миссий. И мы сразу же выводили бы корабли в океан, а как их, в случае чего, спасать? Значит, нужно везти какие-то корабли, которые будут спасать. Вероятность этого очень мала, но обеспечивать это надо. У нас здорово цена каждого пуска возросла бы, — подчеркнул источник.

Эксперт добавил, что запуски ракет "Союз" откладываются крайне редко и только из-за нештатных ситуаций во время старта.

Макет российской орбитальной служебной станции на выставке "Армия-2022". Фото © Wikipedia / Kirill Borisenko Поддерживаете ли вы проект национальной орбитальной станции РОСС? 0 Да: нам пора отстаивать свои интересы в космосе Нет: в космосе нужно международное сотрудничество

Авторы Адель Романенкова