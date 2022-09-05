"Похож на медвежонка": Топ-боец UFC рассказал, почему Нурмагомедов не сможет возобновить карьеру
Звезда UFC заявил, что Нурмагомедов не сможет возобновить карьеру
Камару Усман, нигерийский боец ММА и один из ведущих бойцов UFC, в эфире подкаста Джо Рогана высказал мнение, что Хабиб Нурмагомедов не сможет вернуться в октагон из-за лишнего веса.
"Во-первых, я не думаю, что он сможет сбросить вес для лёгкого дивизиона. Ни за что не сможет. Сейчас он выглядит как полутяжеловес, причём солидный. Он медведь, он похож на маленького коренастого медвежонка. Нет шансов, что он похудеет", — отметил Усман.
Отметим, что Хабиб Нурмагомедов выступал в UFC до 2020 года и завершил карьеру, не имея в активе поражений после 29 боёв. 1 июля российский боец был включён в Зал славы промоушена.
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